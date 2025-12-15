專家：AI討好使用者 無法取代心理治療

諮商心理師強調，心理治療的關鍵，是被理解的同時，也被引導向前，AI只能模擬理解，卻無法促進改變。 （取自shutterstock）

生成式AI崛起後，不少人拿來當生活傾訴對象，甚至以為找到「最懂自己」的朋友，卻不知不覺陷入依賴。專家提醒，真正的心理治療有節奏與界線，能逐步消化情緒與反思，AI雖帶來短暫慰藉，但因「討好使用者」，缺乏引導與改變，無法取代真實的人際理解。

部分人不知不覺陷入依賴

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰指出，研究發現，AI傾向「順著使用者的話」反應，是否有助心理健康「仍待商榷」，他提醒，考量心理衛生複雜性下，不完全推薦用AI來做輔導、諮商，AI無法辨識潛在問題或危機。他也觀察到部分人對AI產生依附，與網路成癮相似，建議心理師可協助個案覺察依賴來源，重建現實生活節奏。

請繼續往下閱讀...

中華民國臨床心理師公會理事長吳孟璋指出，透過AI尋求心理支持，短期可舒緩情緒，但與真正的心理治療不同，AI雖方便，卻無倫理規範與情緒界線，若在脆弱時傾訴，回應缺乏引導，反而讓負面情緒反覆循環。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事黃柔嘉說，有人用AI抒發情緒，久了愈來愈依賴，看似被鼓勵與支持，卻少有「頓悟」或改變，幫助相對空洞，真正的諮商會從個案的成長經驗與原生家庭出發，透過關係、信任與安全感，引導看見自身力量與改變方向，如同在旁點燈陪伴，是AI永遠無法取代的。

衛福部安心專線：1925

生命線協談專線：1995

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法