為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    專家：AI討好使用者 無法取代心理治療

    2025/12/15 05:30 記者林志怡、邱芷柔／台北報導
    諮商心理師強調，心理治療的關鍵，是被理解的同時，也被引導向前，AI只能模擬理解，卻無法促進改變。 （取自shutterstock）

    諮商心理師強調，心理治療的關鍵，是被理解的同時，也被引導向前，AI只能模擬理解，卻無法促進改變。 （取自shutterstock）

    生成式AI崛起後，不少人拿來當生活傾訴對象，甚至以為找到「最懂自己」的朋友，卻不知不覺陷入依賴。專家提醒，真正的心理治療有節奏與界線，能逐步消化情緒與反思，AI雖帶來短暫慰藉，但因「討好使用者」，缺乏引導與改變，無法取代真實的人際理解。

    部分人不知不覺陷入依賴

    台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰指出，研究發現，AI傾向「順著使用者的話」反應，是否有助心理健康「仍待商榷」，他提醒，考量心理衛生複雜性下，不完全推薦用AI來做輔導、諮商，AI無法辨識潛在問題或危機。他也觀察到部分人對AI產生依附，與網路成癮相似，建議心理師可協助個案覺察依賴來源，重建現實生活節奏。

    中華民國臨床心理師公會理事長吳孟璋指出，透過AI尋求心理支持，短期可舒緩情緒，但與真正的心理治療不同，AI雖方便，卻無倫理規範與情緒界線，若在脆弱時傾訴，回應缺乏引導，反而讓負面情緒反覆循環。

    中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事黃柔嘉說，有人用AI抒發情緒，久了愈來愈依賴，看似被鼓勵與支持，卻少有「頓悟」或改變，幫助相對空洞，真正的諮商會從個案的成長經驗與原生家庭出發，透過關係、信任與安全感，引導看見自身力量與改變方向，如同在旁點燈陪伴，是AI永遠無法取代的。

    衛福部安心專線：1925

    生命線協談專線：1995

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播