心理諮商所 10年暴增近5倍／數位時代壓力、焦慮成為集體現象 專家：全民邁向諮商時代

心理治療所、心理諮商所數量統計

數位時代，壓力、焦慮與孤獨成為集體現象，台灣人的心理諮商需求大增。衛福部統計，心理諮商所從二〇一五年的五十二家暴增至二〇二四年的二九五家，心理治療所也從卅家增至一七一家，十年間雙雙成長近五倍，近五年更新增約百家，進入快速成長期。專家認為，不僅是產業成長，而是全民邁向「諮商時代」的心理覺醒。

社會開始正視心理健康是好現象

中華民國臨床心理師公會理事長吳孟璋分析，過去心理治療多在醫院，如今專業人員進入社區，讓民眾下班或假日也能諮商，且近五、六年成長特別快，尤其疫情期間生活與人際劇變，讓心理壓力明顯上升。早期雖然有心理所，但接受度低、費用高而成長有限，如今民眾願投資心理健康，市場擴張更快，心理治療所與諮商所普及是好現象，代表社會開始正視心理健康。

請繼續往下閱讀...

中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事黃柔嘉指出，現代人更重視內在需要，心理諮商不再是焦慮或憂鬱患者的專利，而成為日常自我照顧的一環，已從「生病才諮商」轉向「想更懂自己」的心理探索；在成長煩惱、中年危機、職場倦怠等階段，許多人透過諮商整理自我、重新理解位置，這顯示心理健康污名減少，也象徵社會對心靈議題的成熟。

民間積極投入心理健康急救培訓

這股趨勢也帶動民間力量投入，如華人心理治療基金會去年底自澳洲引進「心理健康急救課程」，培訓能早期察覺異常、懂傾聽與引導的「心理健康急救員」，今年九月首次開放一般民眾報名，不到一個月全數額滿。

華人心理治療基金會心理健康急救專案經理張瓈文指出，有不少人未能及早察覺心理異常並尋求協助，「心理健康急救員」並無通報責任，受訓內容也不涉及診斷或治療，只是比未受訓者更具敏感度，當身邊有人出現心理異常時，能以適當方式傾聽、陪伴並引導尋求專業協助，達到預防與早期介入。

張瓈文說，只要有人能敏銳捕捉身邊微弱的求救訊號、給予當事人真誠傾聽，就可能避免悲劇發生，未來擬開設青少年心理健康課程，協助家長與老師了解憂鬱、焦慮與網路成癮等，讓更多人具備早期發現與陪伴的能力。

衛福部安心專線：1925

生命線協談專線：1995

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法