    首頁 > 生活

    2025台灣成人肥胖指引出爐 BMI 24-27泡芙人 可用瘦瘦針

    2025/12/15 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說明，BMI24至27體脂肪偏高的微胖族（俗稱「泡芙人」），在特定條件下可評估藥物治療。（台灣肥胖醫學會提供）

    台灣肥胖醫學會昨發布「二〇二五年台灣成人肥胖臨床實務指引」，首度建議BMI介於廿四至廿七、體脂肪偏高的微胖族（俗稱「泡芙人」），如果飲食調整與運動介入仍無法改善，可由醫師評估使用減重藥物「瘦瘦針」（GLP-1類藥物），盼及早介入，降低糖尿病、高血壓與心血管疾病風險。

    及早介入 降低糖尿病等風險

    台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，「泡芙人」雖未達傳統肥胖標準，卻常合併腹部肥胖或代謝異常，有健康風險，新版指引在用藥建議上有重要調整，過去規定BMI達廿七以上且經三個月生活型態調整失敗才能用藥，如今取消「必須失敗」限制，回歸臨床判斷。

    高湘涵提到，BMI介於廿四至廿七者，若合併腹部肥胖，經三到六個月飲控與運動仍無法改善，也保留用藥彈性。臨床研究顯示，「泡芙人」用藥卅四週後，多數可減重五％以上，且主要減少脂肪，亦改善血糖、血脂與血壓。

    非人人適用 當心嚴重併發症

    台灣肥胖醫學會理事長林文元則強調「瘦瘦針」非人人適用，所有藥物都有副作用，常見包括噁心、嘔吐與腸胃不適，若自行從海外購藥或劑量過大，恐引發嚴重併發症。BMI正常、偏瘦者不建議使用，避免肌肉流失；孕婦及特定疾病患者亦屬禁忌族群。

    高湘涵呼籲，BMI在廿四至廿六點九屬過重，廿七以上為肥胖；男性腰圍逾九十公分、女性逾八十公分，即使BMI未達肥胖，也屬腹部肥胖，應儘早管理體位，避免錯失治療時機。

    圖
    圖
