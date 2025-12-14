高山茶都．嘉義登場 五感體驗山林

嘉義縣長翁章梁（右二）示範手沖咖啡，介紹茶葉、咖啡亮點。（記者王善嬿攝）

活動連9天 中埔穀倉農創園5大展館 有表演、茶人駐席、茶食快閃

「二〇二五高山茶都．嘉義」昨在嘉義縣中埔鄉穀倉農創園區開幕，以 「山、茶、人、旅」 為主軸，規劃五大展館，以竹、木、石、霧等素材打造阿里山山境與茶園氛圍，還有國內外團體表演、茶人駐席、茶食快閃等活動，民眾還能與茶農面對面交流，五感體驗山林、茶園、人情味，民眾觀展如同完成一趟立體的高山茶旅程。

以竹木石霧 打造山境、茶園氛圍

昨開幕首日嘉義縣長翁章梁、高山茶都活動代言人前主播張齡予、中埔鄉長李碧雲等人出席參觀五大展館欣賞特色亮點，也吸引民眾前來參與。

翁章梁說，「高山茶都．嘉義」展期昨起一連九天至廿一日，包含美學、五感體驗的茶與咖啡盛宴；今年活動以「一杯茶，走進一座山」為主題，現場提供好喝的茶與咖啡，還能將茶與咖啡等農特產買回家與親友分享；茶農參展與民眾面對面交流，深入介紹五大茶區茶葉特色，讓大家透過茶香與咖啡香療癒身心。

高山茶、品牌咖啡、農特產展售

五大展館為「人之間、茶之道、山之境、旅之所、茶之味」，其中，「人之間」邀請茶人布置茶席體驗，會場匯聚高山茶及咖啡品牌展銷攤位，民眾可到服務台購買十元的環保稻殼材質打造的「年度紀念品茗杯」參與茶席體驗。

沉浸式展館「山之境」，以漂流木構築神木意象，搭配光影投射、霧氣、茶香與樂音，以五感交織出宛如置身山林的沉浸式體驗，濃縮展現嘉義高山茶背後的山林環境與自然風貌。

「茶之味」以「吸睛外觀、創新品項、百變茶香」為主軸，邀集青年品牌、新創甜點與青年茶農推出茶酒特調、茶香甜點及創意輕食。

茶引山行、竹香茶屋 打卡熱點

中埔鄉農會營造「咖啡與茶的異想世界」奇幻隧道，供應高山紅茶、精品咖啡與甜點。

參與民眾說，園區有多處自然系打卡熱點，包括穀倉星巴克前以綠意與光影構成的「茶引山行」山間小徑、自然媒材打造的「竹香茶屋」等，走進園區就能感受嘉義山林的氣息。

「高山茶都．嘉義」在中埔穀倉農創園區登場，現場布置體驗式茶席，供民眾品嚐好茶。（記者王善嬿攝）

