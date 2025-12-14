台南餐廳訂位收訂金 有質疑有支持

記者洪瑞琴／專題報導

台南餐飲市場競爭激烈，高檔吃到飽與主題餐廳在熱門時段常一位難求。為降低訂位被「放鳥」造成空桌與食材浪費，不少業者改採訂位需付訂金，每人約三〇〇至五〇〇元，卻也引發部分民眾質疑規範偏向業者。

有民眾指線上訂位刷卡付訂金，到場用餐券結帳，飯店卻表示需待信用卡月底結帳後才能退刷。「錢會回來，但被圈存近一個月，感覺不被信任。」

也有人認為訂金對家庭聚餐造成壓力，「十個人要先付五千元」，多數店家雖規定七天前取消可全額退費，但越接近用餐日扣款越多，「如果臨時有事只能認賠。」

但也有消費者支持收訂金，因高檔餐廳使用高成本食材，預收訂金是國際常態，「退款流程是銀行作業，沒有真的扣錢，不是店家問題。」

店家坦言，疫情後外食需求暴增，爽約率也升高，海鮮、肉品與排班被浪費，推訂金「不是刁難客人。」有了訂金制度確實讓爽約明顯下降，也避免其他客人排不到位。

法律層面上，「定金」具擔保與懲罰效果，消費者毀約可能喪失定金，店家毀約須雙倍返還。部分民眾質疑店家改用「訂金」字眼規避責任。律師王建強說，重點不在名稱，而在雙方是否清楚約定用途、退費與取消規則，且內容必須合理。

南市消保官馮祺雯表示，業者可依民法第二四九條收取定金，但金額須合理，且必須公開公告取消期限、退費方式，確保資訊透明。

