為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南總舖師上菜 山上古蹟裡吃辦桌

    2025/12/14 05:30 記者劉婉君／台南報導
    台南總舖師四季辦桌冬季場在台南山上花園水道博物館舉行。（記者劉婉君攝）

    台南總舖師四季辦桌冬季場在台南山上花園水道博物館舉行。（記者劉婉君攝）

    「台南總舖師四季辦桌」冬季場，昨天在國定古蹟山上花園水道博物館席開百桌，「感覺很新鮮」，二位總舖師以當季的台南在地食材為核心上菜，讓與會賓客吃得津津有味。由於民眾反應熱烈，台南市觀光旅遊局已確定明年續辦。

    在地當季美味 水道博物館席開百桌

    台南總舖師四季辦桌活動，邀請在地總舖師以四季食材料理，並分別在不同的旅遊景點舉辦，帶民眾體驗台南道地的辦桌文化、品嘗豐饒的物產，也能欣賞各地景點及周邊地區的美好風光，前三場分別在柳營德元埤荷蘭村、安南區四草大眾廟、奇美博物館舉辦。

    壓軸的冬季場在山上花園水道博物館巴爾頓大道登場，許多民眾閤家參與，不少民眾表示，在國定古蹟的園區吃辦桌，新鮮感覺很特別。

    辦桌由總舖師以無菜單形式呈現，來自學甲的高振文總舖師，為首屆環球廚神．名廚會員挑戰賽總冠軍，也曾獲多項國際料理大獎。

    善化新萬香餐廳行政主廚李益仲，則是辦桌世家第三代，使用的食材包括北門台灣鯛及午仔魚、安定麻油、善化芝麻、將軍紅蘿蔔及牛蒡、麻豆柚子醬、下營黑豆等，現場還有作家張耘書介紹各道料理的概念與工法，以及舞蹈表演等。市長黃偉哲也到場與民眾活動。

    2位名廚拿手菜 作家現場講解工法

    四季辦桌每場限一百桌，相當搶手，觀旅局已著手規劃明年活動，原則上仍將依四季不同食材，搭配產地，挑選溪南及溪北地區的旅遊景點舉辦，並邀請其他尚未參與的總舖師加入，報名資訊預計農曆年過後一個月內就會公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播