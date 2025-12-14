台南總舖師上菜 山上古蹟裡吃辦桌

台南總舖師四季辦桌冬季場在台南山上花園水道博物館舉行。（記者劉婉君攝）

「台南總舖師四季辦桌」冬季場，昨天在國定古蹟山上花園水道博物館席開百桌，「感覺很新鮮」，二位總舖師以當季的台南在地食材為核心上菜，讓與會賓客吃得津津有味。由於民眾反應熱烈，台南市觀光旅遊局已確定明年續辦。

在地當季美味 水道博物館席開百桌

台南總舖師四季辦桌活動，邀請在地總舖師以四季食材料理，並分別在不同的旅遊景點舉辦，帶民眾體驗台南道地的辦桌文化、品嘗豐饒的物產，也能欣賞各地景點及周邊地區的美好風光，前三場分別在柳營德元埤荷蘭村、安南區四草大眾廟、奇美博物館舉辦。

壓軸的冬季場在山上花園水道博物館巴爾頓大道登場，許多民眾閤家參與，不少民眾表示，在國定古蹟的園區吃辦桌，新鮮感覺很特別。

辦桌由總舖師以無菜單形式呈現，來自學甲的高振文總舖師，為首屆環球廚神．名廚會員挑戰賽總冠軍，也曾獲多項國際料理大獎。

善化新萬香餐廳行政主廚李益仲，則是辦桌世家第三代，使用的食材包括北門台灣鯛及午仔魚、安定麻油、善化芝麻、將軍紅蘿蔔及牛蒡、麻豆柚子醬、下營黑豆等，現場還有作家張耘書介紹各道料理的概念與工法，以及舞蹈表演等。市長黃偉哲也到場與民眾活動。

2位名廚拿手菜 作家現場講解工法

四季辦桌每場限一百桌，相當搶手，觀旅局已著手規劃明年活動，原則上仍將依四季不同食材，搭配產地，挑選溪南及溪北地區的旅遊景點舉辦，並邀請其他尚未參與的總舖師加入，報名資訊預計農曆年過後一個月內就會公布。

