竹縣東興圳光藝節開幕 光影閃耀到跨年

新竹縣東興圳光藝節昨晚開幕，八組光藝術裝置沿著水岸閃閃發光，將一路展到明年一月四日陪伴民眾度過耶誕節與跨年，樂團帶來勁歌熱舞逼走了冬季寒氣，與觀眾一起搖擺歡度週末浪漫之夜，本週起四個週末都將有主題式展演舞台。

光藝節今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，昨晚由副縣長陳見賢出席點燈儀式，隨著星星手燈啟動，光藝術作品瞬間亮起，將東興圳夜色化為一條閃爍的星光廊道；守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等樂團帶來精彩演出。

展出作品包括林書瑜《水月銀灣》，以大小光球在水面形成一條銀河般的光帶；澳門藝術家高德亮《微風》利用雷射光掃描植栽切面，隨風呈現瞬息變化的光影狀態；周柏慶及何昆瀚《綻放的聲音》運用共振裝置讓金屬發聲，使聲音如花朵般在河岸綻放。

沃手工作《光穗》以及林國瑋《SWEET NIGHT》，分別以稻穗與鹿的意象回應土地的變遷與鹿場記憶；李謙宏與李城誌以北埔老師傅的手作竹編，結合現代光影藝術成為《逐光》舞台；原有機製《落雨》以光化為雨滴落入水中泛起漣漪，展現一閃一閃的律動；UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》將孩子的想像化為可愛星體，形成童趣的光之宇宙。

