2年出國8次 邱臣遠挨批「出國遠」

新竹市代理市長邱臣遠又要出國了！下週四（十八日）將率市府團隊出訪日本。（記者洪美秀攝）

下週四又要出訪日本 議員酸建設沒亮點 出國次數數一數二

新竹市代理市長邱臣遠因從擔任副市長到代理市長期間平均三個月出國一次，被網友封為「出國遠」，繼八月底九月初大罷免未過，帶一級主管出訪澳洲挨批是慰勞團後，邱臣遠下週四（十八日）又要出訪日本了。這是邱臣遠到竹市不到兩年，第八次出國。據悉，此次出訪日本選在下週二（十六日）停職市長高虹安二審宣判後兩天，有「高友友」開酸屆時邱臣遠會以副市長身分出訪？還是代理市長身分出訪，再力拚更上層樓？各種揣測已在檯面下暗潮洶湧。

請繼續往下閱讀...

「高友友」揣測為更上層樓？

邱臣遠去年二月初獲停職市長高虹安任命接任副市長，去年七月廿六日後，因高虹安涉貪一審被判七年四個月停職，邱臣遠接任代理市長，代理超過一年四個月，隨著高虹安二審高院十六日宣判，邱臣遠趕在年底前又出訪日本，是邱臣遠今年第三度出國，更是他在竹市不到兩年第八次出國。市府城銷處表示，邱臣遠下週四率市府相關業務主管赴日本九州地區進行為期四天的市政考察，將回訪友好城市、考察市政建設、參訪民間單位，藉此拓展城市外交及深化台日合作。

市府：考察市政 拓展城市外交

據悉，邱臣遠下週出訪日本熊本，除府內少數一、兩名一級主管，以局處副主管隨行出國為主，外界解讀此舉有拉攏府內中高階公務員企圖。

曾資程批這個「代理市長」真的太爽了

市議員曾資程則批，邱臣遠這個「代理市長」職缺真的太爽了，除三天兩頭出國，代理期間的市政建設也看不到重大亮點，酸竹市施政滿意度三年來沒有名列前茅，但邱臣遠的出國次數應是數一數二了。諷刺邱臣遠的口號「幸福真永遠」，應改為「幸福出國遠」。研判邱臣遠選在高虹安二審宣判後出國，恐怕是為了好好充電，備戰二〇二六年選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法