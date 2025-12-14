桃園首波228個共享車位 明年春節前上路

環保局園區許多車位，將釋出作為共享車位。（記者謝武雄攝）

實名制登錄會員 網路平台成功預約停車時段 就保證有停車位

桃園市政府為解決部分地區假日、夜間不易停車問題，推動共享車位，第一波協調公家機關單位，釋出汽車停車位二二八格，其中一三五格在景點，方便民眾假日遊憩停車，共享車位採網路平台預約停車時段，民眾必須實名制登錄會員後才能預約，藉此杜絕奧客隨意爽約情形，預約成功後在指定時間到達現場停車就保證有停車位，預估明年農曆年前就可全部上線。

協調公所、環局、社會局釋出 車位穩定

市府交通局長張新福表示，桃園市共享車位是由優勢公司得標，該公司有經營「USPACE」共享汽車的經驗，加上第一波釋出的停車位，都是由市府協調機關、單位提供，因此不會有車位來源不穩定的情形。

可紓解市區假日、夜間停車問題

張新福說，由於資源共享的停車位分散在各地，與傳統的路外停車場並不相同，因此以網路平台方式來管理，鑑於市區假日停車需求大，如果能開放機關、單位於假日或夜間停車，的確能紓解停車問題，也能增加配合的機關、單位獲利，未來會協調更多機關、單位加入共享車位的行列。

交通局停車管理科長曾啟倫說，第一階段共協調二二八格停車位可開放共享車位使用，其中，屬於機關停車位九十三格，分別由八德、龍潭、桃園、蘆竹區公所與環保局、社會局社會福利服務中心提供；景點部分一三五格（含十六格遊覽車停車位），分別位於北區客家會館、海螺文化館及崙坪文化地景園區等。

現場按APP擋板下降鍵後 才能停車

曾啟倫說，得標廠商正辦理各場站現勘確認後續營運方式及動線，以利營運順利，至於開放停車的收益，扣除管理成本後，全數回饋給提供停車位的機關單位，共享停車的停車位是利用擋板來阻止外車任意停放，只有預約車主到達現場按下APP擋板下降鍵後才能停車，由於是會員制，任意爽約會取消預約資格作為懲處。

