大湖草莓一期果上市 每斤700元起跳創新高

苗栗縣大湖地區往年每年十二月初是草莓開採的季節，但今年受天氣炎熱影響，普遍較往年延半個月種植；大湖地區農會表示，目前大湖鄉第一期果已搶鮮上市，約三成的草莓觀光果園開放採果，每台斤價格七百元起跳，甚至上看八百元，創歷年來新高，可能要到十二月下旬至明年初，第一期果盛產後，價格可望回穩。

大湖地區農會指出，往年大湖草莓種植面積約四百五十公頃，品種以香水為大宗，另有豐香、美姬、白草莓等，但近年來，因大湖地區土壤因長期栽種土質不佳，有不少莓農另行覓地栽種，紛紛轉往獅潭及公館等地租地種植，致今年草莓僅三百七十公頃，其中，高架草莓面積約八十公頃。

大湖地區農會說，去年第一期果剛上市每台斤自採價約六百五十元，今年上漲至七百元，甚至有些觀光果園喊到八百元，創歷年來新高；預計十二月下旬到明年元旦，才會進入盛產期，價格可望回穩。等明年二月農曆過年期間，第二期果進入盛產期，品質最佳，價格也比較親民。

此外，苗栗縣三灣鄉不少居民務農維生，以柑橘、高接梨為主，三灣柑橘經農友多年用心栽培、經營也打響名號，由於每年十二月至隔年二月是柑橘盛產期，三灣鄉公所昨在鄉公所廣場舉辦柑橘節促銷美味柑橘，歡迎遊客到三灣一日遊，也順便買柑橘、吃柑橘。

