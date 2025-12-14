為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大湖草莓一期果上市 每斤700元起跳創新高

    2025/12/14 05:30 記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導

    苗栗縣大湖地區往年每年十二月初是草莓開採的季節，但今年受天氣炎熱影響，普遍較往年延半個月種植；大湖地區農會表示，目前大湖鄉第一期果已搶鮮上市，約三成的草莓觀光果園開放採果，每台斤價格七百元起跳，甚至上看八百元，創歷年來新高，可能要到十二月下旬至明年初，第一期果盛產後，價格可望回穩。

    大湖地區農會指出，往年大湖草莓種植面積約四百五十公頃，品種以香水為大宗，另有豐香、美姬、白草莓等，但近年來，因大湖地區土壤因長期栽種土質不佳，有不少莓農另行覓地栽種，紛紛轉往獅潭及公館等地租地種植，致今年草莓僅三百七十公頃，其中，高架草莓面積約八十公頃。

    大湖地區農會說，去年第一期果剛上市每台斤自採價約六百五十元，今年上漲至七百元，甚至有些觀光果園喊到八百元，創歷年來新高；預計十二月下旬到明年元旦，才會進入盛產期，價格可望回穩。等明年二月農曆過年期間，第二期果進入盛產期，品質最佳，價格也比較親民。

    此外，苗栗縣三灣鄉不少居民務農維生，以柑橘、高接梨為主，三灣柑橘經農友多年用心栽培、經營也打響名號，由於每年十二月至隔年二月是柑橘盛產期，三灣鄉公所昨在鄉公所廣場舉辦柑橘節促銷美味柑橘，歡迎遊客到三灣一日遊，也順便買柑橘、吃柑橘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播