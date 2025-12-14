景點多、住宿平價 苗栗受遊客青睞

白沙屯拱天宮為苗栗縣遊客造訪人數最多景點。（記者蔡政珉攝）

記者蔡政珉／專題報導

近年來國旅議題屢屢引起關注，交通部觀光署長陳玉秀七月份於立法院報告時指出國內旅遊初估二．二二億旅次創新高，但住宿率並未增加。不過，苗栗縣在近年連續假期訂房率交出亮眼成績，穩居前三名、更時常排名第一；苗栗縣政府文化觀光局分析原因，歸納出苗栗縣旅遊環境具可近性、多元性、住房價格親民、觀光景點增加等因素，都是吸引遊客的誘因。

與各大都會區距離近 交通方便

苗縣府文觀局認為，苗栗縣地理位置可聯絡北、中部地區，交通便利，遊客相對容易到達，與各大都會區距離近、車程短為一大優勢；另外，苗栗縣旅宿業平均房價約兩千八至三千四百元，相較其他縣市，苗縣旅宿業價格比較親民，旅客評估後願意到苗栗縣旅遊、住宿。

此外，苗栗縣擁有不少特色農產且人文多元，如草莓、杭菊與紅棗，且具備客家、閩南、原民等不同族群特色，苗縣府與各公所、業者於連假辦理採果季、花季、溫泉季、文化季等活動，炒熱旅遊氛圍；旅遊型態於疫情過後改變，國人喜愛親近大自然、苗栗縣向來被稱為「山城」、山林特色受到青睞，旅客人數因而迅速成長。

具備客閩原民特色和農產優勢

至於苗栗縣除已具知名度的大湖草莓、泰安溫泉、白沙屯拱天宮、南庄老街等，觀霧遊憩區、雪見遊憩區、獅頭山風景區、舊山線鐵道自行車等等持續吸引遊，苗縣府持續打造軟、硬體景點，更增加遊客興趣。

例如通霄沙雕藝術節吸引超過三十萬人次，遊客效果顯著、明德水庫水陸空遊憩設施試營運詢問熱絡，各自為觀光軟、硬體景點代表，而推動中的公館出磺坑客家文學花園計畫更融合兩者，具備人文與歷史特色。

不過，苗縣府文觀局坦言，縣內營業中旅館共五十六家，民宿則為三百五十七家，住宿空間相較其他縣市少，無法滿足廣大遊客需求，未來將努力解決，吸引更多遊客來苗栗體驗好山好水好風情。

泰安溫泉區溫泉屢奪獎項也獲消費者肯定。（記者蔡政珉攝）

