（台中）大甲大型開發 分局明年8月改建

大甲分局將利用平面停車場改建大樓。（記者張軒哲攝）

大甲警分局是全台中市最老舊分局，建物已有六十年歷史，空間狹窄，辦公環境不佳，改建聲浪不斷，大甲分局重建案命名為「道卡斯綜合服務園區」，這是大甲區十多年來最大的開發案，十三日立委蔡其昌邀集警政署長張榮興會勘，預計明年八月動工，二〇二九年完工。

綜合服務園區 預計2029年完工

蔡其昌昨日邀警政署長張榮興、台中市府警察局副局長沈炳信、市警局大甲分局長蔡期望等人會勘，聽取地方里長意見，盼改建工程能儘快開工。蔡其昌表示，大甲分局位於大甲鬧區，除警局本身的改建外，整體基地的規劃與公共空間利用同樣重要，大甲分局改建在設計階段即納入地政事務所及公托一併列入規劃。

張榮興說，大甲分局辦公動線宛如迷宮，新大樓設計階段由中央補助一七〇〇萬，期待未來能夠給警政同仁更好的工作環境，也帶給鄉親更好的服務。

大甲分局指出，工程將興建地上六層、地下三層，大樓建地為目前大甲分局旁的平面停車場，大樓完工後，大甲分局員工遷入新廳舍辦公，現有的舊廳舍拆除興建公有停車場，預定明年八月開工，開工三年後完工。

