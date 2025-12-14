台中安心餐券65元 吃不到排骨便當

台中市補助安心餐券讓學生假期可到超商兌換餐食。（台中市府提供）

記者蘇孟娟／專題報導

六都均推動「安心餐券」補助弱勢學生假期或寒暑假午餐，金額從六十元到七十五元不等，台中市補助六十五元，但物價上漲，排骨、雞腿便當早已破百元，安心餐券挨批「吃不到排骨飯」，且國小到高中補助「均一價」，未顧及學生差異；台中市政府去年稱會滾動檢討，但市府編定明年度總預算確定不調整，挨批「安心餐券根本不安心」。

議員批根本「不安心」 明年也不調漲

六都安心餐券補助高雄市今年自六十五元提高補助為七十五元最高，台南市七十元，台北市、桃園市及台中市均補助六十五元，新北市六十元；儘管各縣市均強調，實質可換到高於補助的餐食，但萬物齊漲，市議員林祈烽、施志昌指出，六十五元能在超商頂多換到飯糰、沙拉、麵包，高單價的排骨便當根本「看得到、吃不到」，「媽媽市長」盧秀燕只做表面功夫，放任孩子吃不飽，「安心餐券根本不安心」；議員朱暖英也說，安心餐券補助跟現實脫節，讓學生假期陷入「餓夢」。

請繼續往下閱讀...

高雄提高至75元 台南70元 北市60元

現行超商熟食選擇，飯食類便當多要價八十五元以上，人氣排骨、雞腿便當更均破百元；超商業者觀察，國高中學生多自行補差價兌換飯類便當，小學生較多選價位卅到五十多的飯糰或麵包搭配牛奶或豆漿。

有家長透露，家中孩子值青春期食量大，屢反映換不到「好吃」的便當；另有學校老師也代請命，盼分級補助不同成長階段學生的需求。

教局︰3年前調整 實際可換到75元餐食

台中市教育局指出，三年前安心餐券補助已自五十元調整為補助六十五元，學生實際可兌換到價值約七十四到七十五元餐食；每年編列二．四億照顧二萬二千名弱勢學生，連颱風假也有照顧，是唯一全年無休照顧弱勢學生午餐的縣市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法