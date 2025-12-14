全國最大垃圾山 台中議員︰只打包1/5

全國最大垃圾山「大里垃圾山」啟動垃圾篩分著手打包，議員質疑僅規劃處理五分之一。（中市府提供）

大里掩埋場堆置40萬噸 規劃處理8萬噸 環局︰優先清理裸露部分

有「全國最大垃圾山」之稱的台中大里掩埋場堆置四十萬噸垃圾，環境惡臭髒亂，地方怨聲載道多年，台中市環保局近日終於啟動垃圾分選打包計畫，在地市議員張芬郁質疑，文山焚化爐改建嚴重延宕，連打包計畫也拖延近一年才啟動，卻只規劃打包八萬噸垃圾，等於大里垃圾山僅處置五分之一，要求在文山焚化爐汰舊換新前延續打包加速去化。

議員要求延續打包 加速去化時程

環保局指出，打包計畫優先清理場內長期裸露垃圾，自十一月廿七日進行打包試車截至十二月七日止，已打包一四三九噸垃圾，計畫將執行至二〇二七年，另文山焚化廠興建營運移轉（BOT）案已簽約，新廠預計於明年動工、二〇二九年底完工，二〇三〇年正式投入營運。

焚化廠改建明年動工 預計2030年營運

環保局日前針對暫置於大里掩埋場的垃圾進行初步破碎、分選可回收物及剔除不可燃物質，再以壓縮減積方式打包，盼降低廢棄物體積並減少垃圾散味、飛散，環保局指出，打包物將妥善覆蓋，確保不影響當地生活品質。

垃圾山惡臭髒亂 居民苦不堪言

不過，張芬郁指出，台中文山焚化爐改建期程一再延宕迄今未啟動改建，每年約有七萬噸垃圾無法消化，市府把燒不完的垃圾長期堆置在大里垃圾掩埋場，至今已堆出四十萬噸高不可攀的垃圾山，造成環境惡臭髒亂，周邊民眾苦不堪言，環保局今年編列一億多經費進行垃圾分選打包計畫，竟又因招標作業跟著延宕，今年都快結束了才啟動，根本無視大里人的感受。

張芬郁指出，且打包計畫只規劃處理八萬噸垃圾，四十萬噸大里垃圾山僅能處理五分之一，她要求環保局必須延續計畫，加速大里垃圾山去化時程。

環保局表示，配合文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，大里掩埋場現階段先完成垃圾分選與打包，待焚化設施完成更新並恢復餘裕量能後，將依計畫陸續將打包物送入焚化廠處理。

