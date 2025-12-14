樂遊台北 看史努比裝置、賞室內最高耶誕樹

民眾前往Breeze微風台北車站，可以和全台室內最高、燈泡最多的耶誕樹合照打卡。（北市商業處提供）

台北市商業處推「繽紛耶誕玩台北」，與百貨業者共同營造超過八〇處璀璨燈飾，讓北市各區都有耶誕燈飾，在東區頂好廣場設置期間限定「Merry and Bright」史努比大型裝置，搭配應景耶誕布置，微風台北車站也設置室內最高、燈泡最多的耶誕樹，讓民眾可以樂遊台北。

北市商業處表示，民眾前往Breeze微風台北車站，可以和全台室內最高、燈泡最多的耶誕樹合照打卡，今年整體裝置再升級，點綴超過六萬顆燈泡、總高超過廿二米，還有超萌吉祥物同步亮相。在三創生活園區有炫光立次方，融合科技、美學和光影的光感裝置。

新光三越台北站前店也特別企劃打造一比一史努比禮物盒小屋，帶您一秒走進史努比家族世界；美麗華百樂園則有阿凡達星願耶誕樹，融合電影元素打造主題，藍紫色水母在夜色中閃閃發亮，彷彿來到潘朵拉之星。

商業處指出，遠百信義A13在本週末一樓北面廣場舉辦「聖誕快閃派對」活動，四樓南面廣場還有「聖誕好玩市集」，好買又好玩；台北101在週末下午二時至五時，於四樓都會廣場「夢想舞台音樂會」帶來優美弦樂表演；ATT4FUN「繽紛玩夜祭」熱烈進行中，本週日限定「巧克力冒險工廠｜百老匯快閃演出」，《巧克力冒險工廠THE MUSICAL》表演者帶來限定快閃秀。

