為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高齡柯基遭虐打 北市動保處介入安置

    2025/12/14 05:30 記者孫唯容／台北報導
    受虐的柯基叫秋刀魚，已經是15歲的高齡老犬，有後癱、失智情形。（北市動保處提供）

    受虐的柯基叫秋刀魚，已經是15歲的高齡老犬，有後癱、失智情形。（北市動保處提供）

    近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子對柯基老犬多次揮打施暴，甚至要脅安樂死，導致狗狗嚇到蜷縮在角落，惹怒大批網友。北市動保處獲報後緊急介入安置，受虐柯基高齡十五歲，有後癱、失智情形，動保處表示，十二日晚間飼主詹姓男子已到案說明，待驗傷結果及違法事證釐清後，將依《動物保護法》裁罰。

    飼主已到案說明 將依法裁罰

    飼主詹姓男子身分也被起底，為手搖飲「茶聚CHA’GE」加盟店負責人，其配偶也遭網友找出是牙醫師，兩人還飼養寵物貓，目前亦已帶離原家中於別處安置。為此茶聚加盟總部也緊急致歉，並發聲明決議「永久終止」與涉虐狗之加盟店負責人的合作關係，並依契約求償「毀損品牌商譽」的違約金。

    動保處說明，柯基由詹男從小養到大，名叫「秋刀魚」，有後癱、失智情形，由於犬隻失智需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主飼養。詹男已於十二日晚間到案陳述說明，表示因長期照顧失智犬隻，身心疲憊，情緒失控才動手。

    台北市獸醫師公會理事長楊孝柏說明，狗與人相同都有機會罹患失智症，原則上若疾病已造成貓狗極大痛苦，且積極治療都無法挽回生命狀態，才會建議安樂死，但失智症並不會影響身體機能，因此不建議。面對失智犬貓要給予妥適的陪伴、照護，而且犬貓會聽不懂原來的互動指令，假設會亂尿尿就讓寵物穿起尿布，亂衝亂撞也可以以縮限生活空間來照護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播