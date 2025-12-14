高齡柯基遭虐打 北市動保處介入安置

受虐的柯基叫秋刀魚，已經是15歲的高齡老犬，有後癱、失智情形。（北市動保處提供）

近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子對柯基老犬多次揮打施暴，甚至要脅安樂死，導致狗狗嚇到蜷縮在角落，惹怒大批網友。北市動保處獲報後緊急介入安置，受虐柯基高齡十五歲，有後癱、失智情形，動保處表示，十二日晚間飼主詹姓男子已到案說明，待驗傷結果及違法事證釐清後，將依《動物保護法》裁罰。

飼主已到案說明 將依法裁罰

飼主詹姓男子身分也被起底，為手搖飲「茶聚CHA’GE」加盟店負責人，其配偶也遭網友找出是牙醫師，兩人還飼養寵物貓，目前亦已帶離原家中於別處安置。為此茶聚加盟總部也緊急致歉，並發聲明決議「永久終止」與涉虐狗之加盟店負責人的合作關係，並依契約求償「毀損品牌商譽」的違約金。

請繼續往下閱讀...

動保處說明，柯基由詹男從小養到大，名叫「秋刀魚」，有後癱、失智情形，由於犬隻失智需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主飼養。詹男已於十二日晚間到案陳述說明，表示因長期照顧失智犬隻，身心疲憊，情緒失控才動手。

台北市獸醫師公會理事長楊孝柏說明，狗與人相同都有機會罹患失智症，原則上若疾病已造成貓狗極大痛苦，且積極治療都無法挽回生命狀態，才會建議安樂死，但失智症並不會影響身體機能，因此不建議。面對失智犬貓要給予妥適的陪伴、照護，而且犬貓會聽不懂原來的互動指令，假設會亂尿尿就讓寵物穿起尿布，亂衝亂撞也可以以縮限生活空間來照護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法