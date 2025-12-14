《香港大火殷鑑》北市新建、外牆工程 禁用竹、木施工架

工程斜籬帆布與防護網材料 須具防焰或耐燃性能

香港新界大埔維修中的宏福苑十一月底發生大火，火勢延燒數棟大樓，造成至少一六〇人不幸身亡。台北市政府引以為鑑，十二月初召開專家學者會議，決議明文規定未來新建工程、外牆修繕工程一律禁止使用竹、木施工架，工程斜籬帆布與防護網材料也必須具備防焰或耐燃性能，相關規定近期將公告實施。

請繼續往下閱讀...

斜籬連接處 應留設30公分間隔

宏福苑大火發生後，台北市長蔣萬安指示稽查全市外牆整修的建築物，並持續推進高樓層安全申報、鼓勵設置管委會等，也檢視相關法規，他並要求建築管理工程處召開專家學者會議，並將結論提供中央參考；市府十二月四日邀集專家學者、業界代表召開會議訂定新規，新建工程及外牆修繕工程，一律使用鋼管施工架，全面禁止使用竹、木施工架。

針對外牆修繕或室內裝修需要搭設施工架時，所使用的帆布與尼龍防護網，必須以斜籬方式配合施作場域進行區劃，並且自斜籬連接處向上起算，應留設三十公分的間隔，讓防護網呈現非連續狀態，避免延燒。

緊急進口及陽台 不得被封閉

另外，外牆修繕或室內裝修時設置施工架，窗戶及開口防護設施，其所有材料同樣必須具備防焰或耐燃性能；同時，緊急進口及陽台不得被封閉或阻礙，每一戶至少要保留一處開口。

建管處說明，竹、木為易燃材料，一旦發生火災，會迅速助長火勢延燒，且易於在垂直面蔓延，嚴重危及施工中的建築物與周邊環境。

檢驗火災警報器 26棟不符規定

此外，市議員林珍羽指出，台北市近五年工地火警，有八十八％是人為因素，如施工不慎、亂丟菸蒂等，這些都可提前預防，而香港大火也引發質疑有警報器未響狀況。北市十六層以上的大樓共九五五棟，宏福苑案後市府檢驗火災警報器狀況共五七七棟，其中就有廿六棟的火災警報器不符規定。北市府表示，將針對不合格高樓加速改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法