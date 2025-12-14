《蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—都更社宅篇》「都更八箭」報核增 社宅推動須加速

新建的社會住宅，蔣執政三年僅增加七五五戶。圖為萬華安居社宅。（資料照）

大直工地坍塌都更 尚未動工 老屋外牆申報完成率不到4成

記者何玉華、董冠怡／特稿

根據統計，全市卅年以上老屋共七十二萬二千多戶，佔七十一．三八％，其中五十年以上佔十四．二六％、超過十四萬戶，推動都市更新迫在眉睫。但前年大直建築工地坍塌造成周邊近三百戶受損，歷經兩年多至今仍未動工；短期都更不及先做建築立面修繕，今年至少發生四起外牆剝落致使路人意外，但全市列管應優先申報外牆安全有九一三棟，完成率不到四成。而新建社會住宅，蔣執政三年僅增加七五五戶，與承諾的五萬戶差距甚大。

市場不利升高 都更案招商不易

蔣上任喊出大都更時代，「都更八箭」讓北市近三年都更報核案件達三五三案，年平均報核量一一七件，是過去八年的二．三倍，占六都總和近六成，居全國之冠，雖以多種科技輔助加速審核，但對人力流失的補救效果有限，加上今年市場不利因素升高，導致都更案招商不易。

前年九月基泰大直建築工地瞬間坍塌，直接受損的一棟廿六戶，與基泰合作都更，事業計畫審查中，距離開工恐還需超過一年；而東、南側受影響的兩百七十戶，由台北市住都中心主導進行公辦都更，雖快速完成整合招商，但業界對地質、利潤存疑，兩案今年第一次招商都流標。

老屋整新補強補助 成效待觀察

老屋外牆公安威脅日益嚴重，建管處前年六月公告，商業區十一樓以上、屋齡逾卅年以上建築，應於明年十二月底前辦理首次外牆安全診斷申報，總計列管九一三棟，但至今年十一月底，僅三五四棟完成，申報率約卅九％，且部分建築雖然完成申報，卻遲未依檢測結果修繕，雖有分級裁罰原則，仍解決不了外牆剝落對行人「禍從天降」的公安威脅。

建管處今年八月與都更處橫向合作，簡化老舊建物立面更新的行政程序，不用變更使用執照即可申請都更處「老屋整新補強」，最高補助可達五百萬到八百萬元，執行成效仍待觀察。

蔣萬安上任3年 社宅僅增加755戶

老建物更新緩慢，新建社宅也因土地稀缺，三年僅完工七五五戶，全市社宅總數達二萬三千二百五十一戶，蔣上任後開工的信義區松信、中山區力行宅、內湖區石壁潭，以及南港區東新、南港機廠社宅二區，共五處、九八三戶，均尚未完工。目前已完工社宅都是前市府時期興建，但品質屢遭詬病，舉凡漏水、壁癌、煙霧偵測器脫落、地下停車場潮濕、霉味撲鼻等問題一籮筐，市府前年五月推動「第三方驗屋」計畫，房客也有一個月鑑賞期，住不滿意可退租，但年初被議員披露，經第三方驗屋後入住的六處社宅，報修件數曾高達四千六百件。

施工品質不佳 社宅快速維修燒錢

社宅施工品質不佳屢遭批評，蔣沿用前市長柯文哲任內推出的「一六二快速維修方案」，以常態派駐人力方式「立即修」，雖可降低住戶抱怨，但至今六年累計已花費三千餘萬元，用市民的納稅錢去為施工品質不良的廠商擦屁股，根本本末倒置、浪費公帑。

議員建議 住宅基金編經費價購做社宅

在社宅數量增加緩慢下，捷運局規劃出售聯開宅，議員及民間團體質疑「賤賣市產」，提出由市府住宅基金編列經費價購做社宅，但價購經費龐大，蔣萬安迄今態度保守，決策的價值選擇面臨挑戰。

前年九月基泰大直建築工地坍塌，直接受損的一棟廿六戶須都更，至今未動工。（資料照）

