總預算未過 TPASS款項恐延遲撥付

行政院發言人李慧芝日前表示，TPASS政策影響每個月平均98.2萬人次的通勤族，主要族群為北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛。（行政院提供）

行政院通勤月票TPASS從二〇二三年上路，獲各縣市通勤族極大好評，但第一期將在年底到期，交通部編列二〇二六年到二〇二九年的第二期TPASS預算，因立法院至今未審預算，交通部示警，明年初各客運業者包括捷運、公車或公路客運業者的撥付款項恐遲收。

民眾可以繼續購買 捷運、公車、客運業者補助受影響

請繼續往下閱讀...

目前每月平均約九十八萬餘人次購買TPASS通勤月票，以北北基桃地區最多，第一期的TPASS預算編列從二〇二三年到二〇二五年，第二期預算預計編列三六三．八億元，不過立法院遲未審預算，若拖到明年，政府撥款給交通業者的錢會延遲撥付。

交通部公路局局長林福山表示，TPASS月票預算到今年底，未來民眾一樣可以繼續購買TPASS月票，但過往民眾使用月票的補助部分，是由中央政府和地方政府撥付給業者，若預算遞延，撥付款項的時程會被延後，影響各客運業者收到款項時間。

陽明交通大學針對TPASS做研究「TPASS行政院通勤月票推動成效評估與精進建議」，指出TPASS每月能減少三二七．二四萬公升能耗、七四〇六噸碳排放及一二一件交通事故。統整一年可帶來一六〇億元效益，但每年所支付成本為七一．三億元，代表TPASS月票是值得投資的公共政策。

陽明交通大學的研究也建議，主管機關應針對實施對象、期限及折扣推出新一代TPASS產品，讓更多民眾可以選擇使用TPASS月票搭乘公共運輸，以減少私人運具的市佔率。

TPASS政策影響每個月平均98.2萬人次的通勤族。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法