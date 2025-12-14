賴總統：醫院評鑑擬從4年延為6年一次

總統賴清德13日出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」。（記者方賓照攝）

總統賴清德昨出席「振興醫院二〇二五年健康台灣深耕論壇」時表示，政府連續兩年以五．五％成長率編列健保總額，明年規模增至九八八三億元，另將部分改由公務預算支應的項目移出健保後，整體醫療相關經費規模約達一兆八二億元，創歷年新高。他直言，健保總額增加「聽起來是好消息」，但若總預算無法如期審議，相關政策與經費恐難落實，勢必衝擊醫療體系運作。

中央政府總預算至今仍未送交立法院委員會審查，已進入十二月中旬，依法須於十二月卅一日前完成審議，若無法如期完成，將影響醫界運作及國家整體發展。賴清德呼籲，立法院儘速啟動審查程序，讓必要政策與新增經費得以推動。

賴清德強調，健保總額增加有其政策目的，包括推動健保「不同工不同酬」，回應急重症及內、外、婦、兒等高負荷科別人力吃緊問題，同時改善醫療院所設備與工作環境，並期待醫療機構為員工加薪，提升留任誘因，避免醫療人力持續流失。

振興醫院副院長殷偉賢則提出檢討現行醫院評鑑制度的建議。賴清德回應，評鑑制度確實可進一步研議調整，未來可考慮將現行每四年一次的評鑑延長為六年一次，並搭配相關配套，兼顧醫療品質與臨床運作。

衛福部長石崇良補充，評鑑改革的核心目標是減少對醫院臨床工作的干擾，讓醫療體系把更多心力回到照顧病人本身，未來改革方向除拉長評鑑年限外，也將推動文件簡化、流程優化與系統數位化，讓品質管理成為日常工作的一部分。

此外，「社會救助法」已逾十五年未大修，民團與立委質疑，現行制度仍維持虛擬收入與家戶合計，造成「斷崖式補助」，低估貧窮人口。石崇良也回應，社救法仍在修訂階段，虛擬收入計算方式尚在評估，將研議從寬認定，避免門檻過嚴，且社救法修法仍須一併考量整體財務影響，在財劃法修法後，中央可支配預算減少，未來需中央與地方共同合作，才能讓修法定案，衛福部會力拚下個會期送交立法院。

