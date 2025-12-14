未成年無照駕駛 逾半家長默許

靖娟基金會OK繃兒童服務中心昨日舉辦「未成年無照駕駛防制研討會」，教育部長鄭英耀（右二）、立委林月琴（左二）皆出席，表達對青少年交通安全的重視。（記者林曉雲攝）

靖娟基金會：偏鄉交通不足、打工需求 孩子無照上路

根據交通部公路局近五年統計，平均每年有四萬起未成年無照駕駛案，靖娟基金會執行長許雅荏表示，靖娟受公路局委託研究，未成年無照駕駛以十五至十七歲青少年為最大宗，五成不認為騎機車危險，五十四．三％未成年的車輛是由家人提供，五十二．三％家長知情默許。不過偏鄉交通不足與打工需求，也使孩子因生活所需而無照駕駛。

教長：補助偏鄉4億元 購買校車

靖娟基金會OK繃兒童服務中心昨日舉辦「未成年無照駕駛防制研討會」。教育部長鄭英耀表示，教育部今年補助四億元給四十九所偏鄉高中職購買校車等交通費用，另也透過補助，改善交通事故發生率前十大的大學，交通安全是同理心、責任感與公共意識的教育，要能讓青少年深入理解風險和尊重生命。

立委：青少年交通安全教育有落差

立委林月琴表示，政府在交通運輸規劃、教育銜接與青少年支持系統仍不足，新制強化無照者違規責任，除提高罰鍰外，也增訂當場移置保管車輛，將推動跨部會協作機制，檢視現行道安講習、罰鍰制度與青少年交通安全教育的落差，要求中央增加偏鄉公共運輸與學校交通安全教育資源。

許雅荏表示，政府應規劃階段性和分眾式的交通安全教育與宣導，特別是偏遠地區學校，推動自行車與微型電動二輪車的教學與能力檢核；另建議政府建立初犯與累犯差異化處遇機制，六成的未成年無照駕駛是因一時好奇而初犯，四成則是累犯，應採取分流介入與輔導。

