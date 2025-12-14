低海拔也豐收 山葵綠金復育成功

阿里山山葵改在中海拔種植，已復育有成。（嘉義縣政府提供）

記者王善嬿、丁偉杰／專題報導

台灣山葵復育再傳佳音，嘉義大學生化科技學系退休教授蔡巨才帶領研究團隊，突破海拔限制，近兩年來在嘉義縣竹崎鄉獨立山近九百公尺低海拔地區，成功以高架方式離地栽培紅梗、綠梗山葵，十二月迎來收成，已有業者預購，作為台灣飛往日本的機上商品販售，未來將推廣栽培技術，目標讓嘉義山葵重返外銷市場。

學者蔡巨才率團隊研究 業者預購

山葵被稱為「綠金」，早年多數種在阿里山海拔兩千公尺以上國有林地，因占用國有林地且影響水土保持，二〇一七年全面禁種後消失。

原住民族委員會與農業試驗所、嘉義縣政府輔導阿里山原住民山葵生產合作社，自二〇二二年起逐步將山葵種植區域遷移至海拔一二〇〇至一五〇〇公尺樂野、里佳、特富野一帶，已有收成。

阿里山鄉農友盼擴大產業規模

嘉縣農業處農林作物科長李秋瑩表示，山葵復育計畫主要補助原住民在樂野部落建置山葵智能設施溫室、山葵育苗室，溫室總積面約七分地，以美植袋離地種山葵，減少對環境影響，避免損耗地力，數量五．五萬株，今年已開始供應國內市場山葵、山葵葉產品，開發山葵風味餐點，結合農村旅遊與食農教育，逐步擴大產業規模。

蔡巨才團隊在獨立山近九百公尺低海拔成功復育山葵，突破海拔限制，不少農友無不希望擴大山葵產業規模，盼讓「綠金經濟」重拾往日榮光。

蔡巨才說，山葵耐低溫、怕高溫，適合生長的環境條件並非全由海拔高低決定，還要考量微氣候條件；獨立山地區海拔不到一千公尺，但因為山葵園位處山谷迎風及山陰面，夏季均溫不到廿七、廿八度，提供成功復育條件。

高架離地種植 控制土壤濕度

以往種山葵，需清除枯枝落葉覆蓋層，以農耕方式栽培經營，與林業栽培與水土保持衝突。蔡巨才帶領學生團隊利用友人閒置私有地約一分地，以農林廢棄資材打造成高架，將山葵苗種在美植袋中，此離地栽培方式，可避免破壞水土保持，且能控制土壤濕度。

蔡巨才表示，團隊復育的山葵通過無農藥殘留檢驗，將辦說明會推廣栽培技術，幫助農民發展林下經濟，再現台灣「綠金」奇蹟。

阿里山鄒族部落復育山葵，打造新的特色產業。（嘉義縣政府提供）

