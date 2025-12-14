七代中醫師 許庭源用「平衡」治病養生

許庭源曾創下一天看診八百位病患的記錄，而中西醫整合的醫療和平衡之道，是他看診治病的原則。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／專題報導

第一株以台灣人體研發的本土益生菌，研發人許庭源是知名的台灣免疫學專家，家族七代皆是中醫師，許庭源從小就嚮往當中醫師，並發現中醫的陰陽平衡之道與免疫學相通，他把中西醫融合成「整合醫學」用「平衡」治病養生。

融合中西醫成「整合醫學」

高禾醫院創辦人許庭源醫師，從小就看著身為中醫的祖父為病人整骨、推拿、抓中藥，小時候也被訓練要幫忙抄藥單、整理藥材，大學時因此選讀中醫系，但真正觸發他興趣的，反而是大二時房東太太得了嚴重黃疸的故事。

請繼續往下閱讀...

發現中醫陰陽平衡與免疫學相通

許庭源說，當時因醫院治療無效，家屬也已準備壽衣接房東太太回家，他想到祖父留給他的中醫方劑寫到「茵陳蒿湯」，便按圖索驥拿到中藥房抓方子熬給房東太太喝，結果才吃五帖黃疸就退了，也因此，中醫就成了許庭源畢生的職志。

他說，人體免疫力出問題，就是第一型Ｔ細胞、第二型Ｔ細胞失衡，如紅斑性狼瘡、類風濕性就是調節性Ｔ細胞太少，而中醫說的陰陽平衡就是這個道理，也因此，才會攻讀台大免疫學博士，把中醫的哲學思考原理引入現代免疫學，進而發明微流體生物晶片，用病患的一滴血，就能和細菌、中藥去測哪種菌可增加調節性T細胞，找到治療免疫疾病的專屬益生菌。

發明微流體生物晶片找出病根

許庭源對於抗老化有四個養生之道，一是養好腸胃道，否則一肚子壞菌再怎麼養生都沒用；二是營養療法，就是營養均衡，要每天換吃不同營養的食物，最忌每天偏食吃同樣的食物；三是調整好生理時鐘，以中醫理論來看，晚上十一點入睡、早上七點起床最佳；而最後則是每餐少吃廿％，也就是只吃七、八分飽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法