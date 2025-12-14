屏東社造成果展 23社區打造多元價值

屏東縣政府表揚優良社區和鄉鎮公所及社造人員。（記者葉永騫攝）

屏東縣社造成果展昨天在勝利星村星星廣場熱鬧登場，現場聚集四十三個攤位，讓社區以及青年、新住民展現成果，民眾更可以透過手作體驗、飲食文化、展覽及表演，深入探索屏東豐富的風土人文，活動中也頒獎表揚相關社區、單位及人員，鼓勵社區團體及青年持續發揮社造精神，共同打造友善、韌性城市。

屏東縣政府文化處表示，今年成果展以「找到自己的光」為主題，由二十三個社區、三個鄉鎮公所及十七位青年與新住民，帶領的社造點共同參與，其中潮州鎮公所連續兩年透過公民審議落實居民參與公共政策，帶動老街活化與觀光產業；內埔鄉公所以社區遊程帶領更多人認識在地；林邊鄉公所則著重生態教育，營造環境永續。

現場展演成果多元，有琅嶠半農半藝發展協會以恆春半島的植物染手工藝融合社區特色；林邊水利社區將長者的生命故事以藝術創作呈現；枋寮東海社區結合社區古厝、生活故事化為戲劇演出；佳冬鄉塭豐社區串聯社群組織及青年共同打造「來塭叨節—漁夫生活祭」，呈現跨域合作共創成果。

青年們運用新媒體、設計思考，帶動社區創意，例如九如鄉張哲維將泰國蝦產業鏈融入國中小教案，讓學生認識社區產業文化；李星昀帶領社區長者以影像記錄呈現社區人文樣貌；邱翊凱、陳致廷、邱文瑞蒐集社區老照片，重新發掘在地故事記憶，實踐青銀共創、世代傳承的願景。

