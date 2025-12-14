駕車撞核三廠大門 恆春鎮代會主席判6月

莽撞衝撞核三廠大門被重判六個月的恆春鎮代會主席趙記明，後悔做了最壞示範。（資料照，記者蔡宗憲攝）

趙記明再次為最壞示範對外界道歉

恆春鎮代會主席趙記明因不滿核三廠發生火警未即時通報，於三月間情緒失控駕車衝撞核三廠大門，遭駐衛警拔槍喝止，引發地方軒然大波。屏東地檢署認為此舉嚴重藐視公權力且危及關鍵基礎設施，建請從重量刑。屏東地院十一日宣判，依駕駛動力交通工具對依法執行職務公務員施強暴脅迫罪，判處趙記明有期徒刑六個月，如易科罰金以一千元折算一日。對於遭司法「重懲」，趙記明坦然接受，強調相當後悔，「是為了當地民眾安危心急做出的衝動行為，再次為最壞示範對外界道歉。」

屏東地檢署偵辦時強調，核三廠屬國家關鍵基礎設施，趙身為民意代表應理性問政，竟以暴力手段妨害公務，若不嚴懲恐衍生模仿效應，因此建請法院從重量處八個月以上徒刑。法院審理後，考量趙犯後態度良好、自始坦承犯行不諱，且未曾經判決有罪等情事，最後判處有期徒刑六個月。

強調當時火警資訊不明 一時情急

判決出爐後，趙記明表示對判決結果完全接受，並對社會大眾致歉。他解釋，當時是因為核三廠火警資訊不明，為了向擔憂的恆春鄉親釋疑才一時情急。「是針對核三廠長期的傲慢態度，並非針對基層保警或設施，」他強調，經過這次教訓，對於自己莽撞行為深感懊悔，也認為遭到重判是應得的懲罰，未來在問政及監督工作上，絕對會更加謹言慎行。

法界人士分析，民代為民喉舌雖有言論免責權保護，但絕對沒有「暴力免責權」。此次事件傳達出明確訊號，檢察署作為公益代表人，對於涉及關鍵基礎設施及妨害公務的激進行為絕不寬貸，意在警惕各地民代，民主社會雖能自由表達意見，但絕不能逾越法律紅線，以暴力衝撞作為問政手段。

