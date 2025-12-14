為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《新北》人權藝術生活節「未竟之業」 用生命聆賞

    2025/12/14 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    國家人權博物館「人權藝術生活節」的壓軸好戲—不義遺址歷史環境劇場《那一夜︰未竟之業》昨天登場。（記者翁聿煌攝）

    國家人權博物館「人權藝術生活節」的壓軸好戲—不義遺址歷史環境劇場《那一夜︰未竟之業》昨天登場。（記者翁聿煌攝）

    國家人權博物館「人權藝術生活節」的壓軸好戲—不義遺址歷史環境劇場《那一夜︰未竟之業》昨天登場，環境劇場以高菊花的歌聲為引，鄒族音樂劇演員、也是「金馬獎」、「金曲獎」、「金鐘獎」三金入圍者高蕾雅（Yinguyu’e Yatauyungana）擔任要角，由於其祖父高一生與外祖父汪清山都是白色恐怖受難者，她的歌聲既是記憶，也是召喚，搭配專業演員與采苑藝術文教基金會旗下四大團體共組的「百人合唱團」，交織出一場橫跨時空的靈性樂劇，今晚六點還有一場。

    莊敬高職表演藝術科青年演員，呈現出象徵那個時代剪影的流動身影，描繪「人」在幽暗中如何默默地、微微地閃現光輝，原民創作者謝皓任則以自然意象回應集體創傷，在沉默與顫動之間，找尋「恐懼之前的那個美好的字」。

    主辦單位表示，上週日在「眾生喧嘩—台灣複調的迴音」音樂會表現令人耳目一新的「未竟學院」成員們也有融入場域，以專業、生命與情感的深情演唱；卅八年前因拍攝蔡許台獨案曾被鎮暴警察逮捕的攝影記者曾文邦，當年他是由美麗島三大辯護律師陳水扁、謝長廷與李勝雄一起為他辯護才倖免於難，他以歌聲分享他的心情以及民主勳章的榮耀。

