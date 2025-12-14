《新埔民生站地下道》爛尾停擺多年 挨批丟人現眼

新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程爆發爭議，議員爭取補償民眾損失。（議員石一佑提供）

交通阻塞、商家損失 捷運局︰15日起拜訪鄰損戶調查 評估重新招標

新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程施工五年，期間造成民生路嚴重交通不便、疑似鄰損，市府捷運工程局與施工廠商互控無故不施工、不給錢，雙方解約。市議員關心後續工程如何處理？如何補償商家損失？副市長朱惕之、捷運局長李政安指出，市府規劃十五日起逐戶拜訪鄰損戶調查，正評估重新招標，如所需時間太長，將先回填、拆除圍籬。

林國春︰市府斥資鉅額 硬要幹

議員林國春批評，他起初就反對這項建設，市府「硬要幹」，斥資鉅額不見經濟效益，工程還造成交通阻塞、商家權益受損，例如附近修車廠門口被劃槽化線，車主修車出來就被檢舉開單；他要求市府工程招標時應落實把關，也要逐戶解決住戶委屈，否則這地下道工程真是「丟人現眼」。

石一佑︰動支二備金賠償損失

議員石一佑主張，此工程使周邊住戶生活長期不便，商家苦不堪言，連房租都險些繳不出來，鄰損戶也還沒補強，應動支二備金賠償民生與商業損失。

議員黃淑君關心，市府後續要如何收拾？規劃多久內完成鄰損戶逐戶查訪統計？

招標期若太長 先回填、拆圍籬

朱惕之、李政安說，鄰損部分，第一時間已派員勘查登記，廠商也有找人修繕，無立即危險性者，傾向用鑑定方式處理，十五日起會逐戶拜訪受損戶，預計一週內完成調查；交通部分，十日已把往新莊方向的圍籬拆除，往中和方向則研議回填，現正評估重新招標，約需六個月以上，招標成功再看後續如何施工，如招標期程太長，會以安全為要，將先回填、拆除圍籬。

地下道工程始於二〇二〇年，五年遲未完工，大幅影響民生路交通與商業活動，期間更釀成疑似鄰損、滲水意外，民怨不斷；捷運局五日指控施工廠商萬德營造公司自十月廿四日起無故不進場施工，已終止契約，並扣下約七千四百萬元款項，萬德陳姓負責人則反控捷運局拖欠二、三年款項不給，且拒絕變更有疑慮的設計，會提告維護權益。

