返花蓮災區 季連成︰公地優先承租給災民耕作

馬太鞍溪疏濬，已超過原設定300萬立方公尺目標。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉馬太鞍洪災情期間擔任總協調官的季連成，昨返災區了解重建進度。季連成說，包括馬太鞍溪堤防加高、中繼屋興建狀況及馬太鞍溪鋼便橋目前進度都有超前，至於災民提出堤防及囚砂區除了徵收，應提供以地易地及租地造林等其他選項，季連成說，研議其他方案給農民選擇，包括公地優先承租給災民耕作。

中繼屋、明利堤防加高超進度

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情至今兩個多月，災區進入重建期，季連成昨下午重回光復鄉佛祖街、林田幹線災區。季連成說，重建會是一段漫長過程，他了解災民都很焦急希望盡快復原，目前來說各項工作進度都有超前。

季連成說，中繼屋花四十幾天進度達到九成，效率已很快，預計本月底完成；馬太鞍溪第一階段疏濬三百萬立方公尺目標已提前完成，萬榮明利堤防也從原來的五公尺加高至十公尺，效率是超前又超前；馬太鞍溪鋼便橋原定明年一月底完工，可望提前在一月中旬通車。

馬太鞍溪鋼便橋可望提前通車

到場的縣議員蔡依靜反映，重災區農民許多人不願土地被徵收價購，希望有以地易地、租地造林等其他選項，以免永遠失去土地；此外，林田幹線周邊居民前一陣子大雨造成泥沙回填水溝，排水問題也需解決。對此農田水利署副署長林國華說，災民提出的訴求會在中央重建協調會報中討論。

土地被埋沒 有專案休耕補助

林國華說，洪災後有七七三公頃土地被埋沒，其中一般受災區五五五公頃將原地復耕，除專案休耕補助金、救助金及低利貸款，將進行土壤翻耕改良、灌溉用水及農業設施等全面重建。重災區災民希望增加租地造林等選項，會在中央重建協調會報討論；季連成說，不願被徵收者會優先讓災民承租公地耕作。

光復鄉災區的中繼屋組合屋，第一批提供41戶（含糖廠宿舍11戶），目前進行環境整理。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉馬太鞍洪災情期間擔任總協調官的季連成（左二），昨前往光復糖廠後的中繼組合屋了解進度。（記者花孟璟攝）

