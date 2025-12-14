為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭古蹟武暖石板橋旁 將興建文資館

    2025/12/14 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣定古蹟「武暖石板橋」，由2座石墩支撐3段共10條長條石板，採用榫卯相互銜接方式建造。（礁溪鄉公所提供）

    宜蘭縣定古蹟「武暖石板橋」，由2座石墩支撐3段共10條長條石板，採用榫卯相互銜接方式建造。（礁溪鄉公所提供）

    宜蘭縣定古蹟「武暖石板橋」建於一八九一年，見證宜蘭通往礁溪的先民開墾史，地方為延續這份珍貴歷史記憶，自發性籌資一千多萬元，將在古蹟附近興建一座「武暖石橋頭福德廟及周邊文化園區文資館」，預計明年六月底落成，未來將無償提供地方使用。

    明年6月底落成 免費使用

    礁溪鄉公所表示，武暖石板橋是昔日宜蘭通往礁溪古道重要節點，肩負貨物運銷重責，由二座石墩支撐三段共十條長石板，並採用榫卯相互銜接方式建造，更有傳說石材是來自船隻壓艙石，橋畔還佇立「重修石橋捐款銀員碑」。

    地方為延續並傳揚珍貴文化資產，籌募一千萬元興建文資館，未來建築面積約有七十坪，將配合一旁福德廟，融入在地文化與古蹟元素，選用復古質材打造，與石板橋相互輝映。

    武暖石橋頭福德廟主委吳金地說，期待文資館在明年六月底落成，未來將無償回饋社區，作為光武社區發展協會專屬空間，肩負起文物展示、文化交流及社區關懷據點等多重功能，讓石板橋的歷史精神持續發光。

    礁溪鄉長張永德說，武暖石橋頭福德廟文資館不僅是硬體的建設，更是地方文化永續的基石，感謝在地齊心協力，在百年古蹟旁，續寫重要交通史，讓後代了解先民興修橋梁、開墾拓路的歷史足跡。

    宜蘭縣定古蹟「武暖石板橋」建於一八九一年，見證清代宜蘭通往礁溪的先民開墾史。（礁溪鄉公所提供）

    宜蘭縣定古蹟「武暖石板橋」建於一八九一年，見證清代宜蘭通往礁溪的先民開墾史。（礁溪鄉公所提供）

