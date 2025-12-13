為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北新莊田徑場整修 跑道分三色

    2025/12/13 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新莊田徑場啟動總額8668萬元的整修工程，建置三色分道跑道。（新北市體育局提供）

    新莊田徑場啟動總額8668萬元的整修工程，建置三色分道跑道。（新北市體育局提供）

    新北市新莊田徑場全年開放，長期使用下來，鋪面已磨損、不規則隆起，且外側水溝落差達五公分。市府體育局長洪玉玲表示，市府進行整修工程，採分區施工，目前跑道已全面更新鋪面，並依照田徑協會標準重新畫線，打造三色分道跑道。

    體育局指出，目前正進行「新莊田徑場環場步道整修第二階段」，範圍包含幼兒園中間通道、右側籃球場與戶外舞台，工期自十二月十五日至明年二月廿七日，期間部分出入口將暫時封閉；另外「新莊林蔭大道及周邊設施整修」也正在進行，範圍為林蔭大道南段，至明年三月十六日完工；「一號入口通道地坪整修」預計於今年十二月底完成。

    體育局表示，三色分道跑道利用顏色分區，淺灰色為快速道、淺藍色為慢速道、深藍色為緩速道，讓跑者依本身速度自然分流；另外足球場部分持續申請國際足球總會（FIFA）國際認證，新設圍網與照明系統，人工草更新後觸地回彈佳、穩定度高，而園區戶外舞台與周邊設施也同時檢修。

    體育局補充，田徑場周邊環場步道也將改善，淘汰長年使用而鬆動的石磚鋪面，改為平整的AC地坪，更友善年長者、幼兒車與輪椅族通行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播