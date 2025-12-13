新北新莊田徑場整修 跑道分三色

新莊田徑場啟動總額8668萬元的整修工程，建置三色分道跑道。（新北市體育局提供）

新北市新莊田徑場全年開放，長期使用下來，鋪面已磨損、不規則隆起，且外側水溝落差達五公分。市府體育局長洪玉玲表示，市府進行整修工程，採分區施工，目前跑道已全面更新鋪面，並依照田徑協會標準重新畫線，打造三色分道跑道。

體育局指出，目前正進行「新莊田徑場環場步道整修第二階段」，範圍包含幼兒園中間通道、右側籃球場與戶外舞台，工期自十二月十五日至明年二月廿七日，期間部分出入口將暫時封閉；另外「新莊林蔭大道及周邊設施整修」也正在進行，範圍為林蔭大道南段，至明年三月十六日完工；「一號入口通道地坪整修」預計於今年十二月底完成。

體育局表示，三色分道跑道利用顏色分區，淺灰色為快速道、淺藍色為慢速道、深藍色為緩速道，讓跑者依本身速度自然分流；另外足球場部分持續申請國際足球總會（FIFA）國際認證，新設圍網與照明系統，人工草更新後觸地回彈佳、穩定度高，而園區戶外舞台與周邊設施也同時檢修。

體育局補充，田徑場周邊環場步道也將改善，淘汰長年使用而鬆動的石磚鋪面，改為平整的AC地坪，更友善年長者、幼兒車與輪椅族通行。

