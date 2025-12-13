（新北）五泰輕軌五股聯開設窗口 數十地主亂烘烘

五股泰山輕軌規劃路線圖

議員建議城鄉局主導區段徵收 捷運局︰僅供洽詢 尊重地主意願

新北市政府推動五股泰山輕軌計劃，規劃在五股新五路側農業區設置F09、F10兩個站，今年五月辦理都市計畫公展前座談會，向地主說明聯合開發規劃，捷運局為服務地主，十二日起在五股區公所設專案窗口，未料昨天擠進二、三十位地主，議員陳明義批評現場亂烘烘，他主張推動五泰輕軌應納入五股都市重劃一併整體考量，並且由城鄉局主導規劃及說明。

市府︰聯開採都計個案變更 加速程序

捷運局副局長鄭智銘說，預定興建F09、F10站的五股農業區約有一、兩百位地主，捷運局尊重地主參與站體聯合開發的意願，在五月召開都計公展前座談會，並於十二月十二、十六及十八日，在五股區公所設專案窗口，提供地主就近洽詢及了解聯開細節，捷運聯開是採都市計畫個案變更方式辦理，可加速都市計畫變更程序，有利於五泰輕軌興建期程。

長11.6公里設14站 連接三蘆五泰

新北市五泰輕軌計畫全長十一．六一公里，共設十四座車站，將成為連接三重、蘆洲、五股及泰山的重要交通動脈，預計在中央核定後七年完工，捷運局表示，目標每日可達九．三萬人次，大幅提升區域交通便利性，帶動區域發展，綜合規劃案已送交通部審查中。

綜規送審 中央核定後7年完工

五泰輕軌F01站，只要廿公尺就能轉乘到環狀線北環段Y22站，F03站則預留銜接社子輕軌的空間，F05站可轉乘蘆洲線，新北市府希望透過五泰及泰板輕軌，串聯五股、泰山等地區，打通三環六線地區捷運路網，規劃在五股F09、F10站聯合開發。

議員︰農業區推聯開 影響整體都計變更

捷運局昨天在五股區公所設專案窗口，向有意願參與聯開的地主說明細節，現場擠進了數十位的地主，七嘴八舌，陳明義批一團亂。

陳明義認為，五股地區民眾都希望五泰輕軌早日動工，但是目前捷運局推動位於五股農業區聯合開發案，將影響到五股區整體都市計劃變更，五泰輕軌審查可能多花五年，加上興建六、七年，要等上十三年，所以他希望市府改由城鄉局出面主導區段徵收，加快五股發展腳步。

