蘇澳溪建分洪道 拚2029年底完工

公共工程會主委陳金德（前排左）率委員會審查團隊，與經濟部水利署、宜蘭縣府及相關單位，就分洪道工程設計內容進行全面檢視。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣蘇澳上月遭遇洪患，地方引頸期盼的解方「蘇澳溪分洪工程計畫」，獲中央同意全額補助七五．六八億元，行政院公共工程委員會昨現勘，並在蘇澳鎮公所召開基本設計審查會議，待宜蘭縣政府修正委員建議後即可通過，並進入招標發包作業，力拚二〇二九年十二月完工。

工程會現勘 審查基本設計

工程會主委陳金德昨率委員會審查團隊，與經濟部水利署、宜蘭縣政府等單位，就分洪道工程設計內容進行檢視；多名委員當場對攔河堰與分洪堰配置、分洪隧道水力設計、出水口段等相關環境介面，逐一審視並提出建議。

要求注意地質條件、施工交維

針對分洪道施作，委員請縣府與水利署持續注意地質條件、施工交通維持、用地取得等可能影響期程關鍵因素，應妥善規劃工程界面管理與風險控管，才能往二〇二九年底完工目標邁進。

工程會副主委李怡德表示，分洪工程計畫曾因材料價格上升、工程內容調整等因素提出修正，未來主管機關在推動後續細部設計與施工階段時，更應審慎評估地質、跨機關協調、民眾溝通及土方調度等風險項目，確保工程進展順利。

整個工程計畫總經費調整為七五．六八億元，全數由中央支應，其中基本設計主體工程經費六八．七億元，是主要統包項目，未來完工將可大幅提升蘇澳地區防洪韌性與排水效能，亦能降低蘇澳港淤積情形。

陳金德說，除蘇澳溪分洪道工程，工程會也前往新城溪沿岸，了解災後水利設施復建規劃，並請宜蘭縣府盡速針對新城溪水環境、港口大排、新馬抽水站、市區排水系統及阿里史溪抽水站等提出改善計劃，分別提報內政部及經濟部，納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」。

