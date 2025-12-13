為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市城市博覽會 呈現「木都」文化底蘊

    2025/12/13 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市政府攜手荷蘭建築事務所，打造期間限定木構展館。（記者王善嬿攝）

    為期3週 展出「共享城市」、「宜居城市」及「摩登城市」主題

    「三二〇+一嘉義市城市博覽會」昨在嘉義市政府北棟大樓預定地開幕，其中與荷蘭建築與都市設計事務所MVRDV合作打造期間限定的木構展館「嘉義市博永續願景館」開箱亮相，採全木構工法打造，運用自然光影、木材紋理與開放式動線，融入嘉義市多處著名的木構立面，呈現嘉義「木都」的文化底蘊。

    願景館採全木構 融合光影、木材紋理

    昨嘉義市長黃敏惠、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科及彰化縣副縣長周傑參與中台灣區域治理平台首長會議，探討環境保護、經濟發展、交通建設、觀光文化、農產行銷與衛生安全等議題，並一同持八座經典木造建築模型，啟動為期三週的城市博覽會盛典。

    黃敏惠說，城市博覽會規劃三大策展主軸「共享城市」、「宜居城市」及「摩登城市」，「共享城市」展區設在北棟大樓預定地，永續願景館將嘉義市歷史濃縮在展館，引導市民思考城市、木材與生活間的關係。

    台荷團隊展現永續與創意的城市價值

    荷蘭在台辦事處代表浦樂施出席開幕活動說，荷蘭與嘉義的交流情誼可追溯至四百多年前，本次嘉義市與荷蘭團隊合作，展現永續與創意的城市價值，未來將持續與嘉義市合作。

    永續願景館活動期間每晚在庭院有夜間光雕秀，主展廳將舉辦公眾講座與活動；同在北棟大樓預定地的「嘉義大舞台」連續三週將有表演藝術、流行音樂、管樂節、舞台劇及跨界派對上演，昨首場「開幕大秀」登場，各表演團隊等輪番表演，嗨翻舞台。

    嘉義市城市博覽會昨天開幕，「嘉義大舞台」演出開幕大秀。（記者王善嬿攝）

    圖
