雲林布袋戲傳習中心 拚明年底完工

雲林布袋戲傳習中心興建工程一波三折，原訂前年五月完工，至今只完成卅五％主要結構，工程停擺許久，縣府今年七與廠商終止契約，經過重新鑑定剩下工程約需十億元，縣府將在本月重新招標，力拚明年底完工。

布袋戲傳習中心基地位在虎尾農博園區內，從規劃到二〇二一年三月動工超過十年，文化部原核定補助五億元，包括工程四．四億元、軟體六千萬元，工程招標期間遇物價波動，流標七次，縣府重新調整經費至九．六億元才順利動工，又遇COVID-19疫情、掌型頂棚鋼構設計、鋼價飆漲、缺工等因素，工程多次停擺。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，縣府多次要求包商提趕工計畫，廠商也表達會履約，但都沒有改善，今年七月廿三日終止契約後，委請土木技師公會就現況鑑定及公開徵求意見，並研擬重新招標文件，預計這幾天會重新上網招標。

汪令堯表示，工程主體結構大致完成，安全無虞，縣府也在契約終止後委託保全公司維護管理，經過各方意見將維持原設計，並因應物價波動調整預算，估算後續工程費用逾十億元，順利發包的話，明年底應可完工。另針對工程延宕責任與損失，縣府已委託律師依法向原承包廠商求償。

