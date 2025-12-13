為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雲林跨年晚會 韓團「HIGHLIGHT」壓軸倒數

    2025/12/13 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    睽違12年再度舉辦跨年晚會，雲林縣府邀請11組歌手輪番登場，還有韓團「HIGHLIGHT」壓軸倒數。（記者黃淑莉攝）

    睽違十二年雲林縣府十二月卅一日在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會，昨天公布卡司及交通動線及管制措施，除國內多位歌手、逾七千發煙火外，還重金請來韓團「HIGHLIGHT」壓軸與民眾一起倒數迎接新年。

    縣府文化觀光處長陳璧君說，今年跨年晚會卡司除韓團「HIGHLIGHT」，還有羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組，另配合縣立田徑場場域打造的半環場弧形煙火秀，共計三六〇秒超過七千發的煙火。

    雲林縣長張麗善指出，眾所矚目的雲林跨年晚會，卡司陣容堅強共有十一組歌手輪番登場，周邊還有市集、景點與農特產品推廣活動，活動現場可容納三萬人，完全免門票，下午四點開放入場。

    晚會場地交通便利鄰近高鐵雲林站，步行只要六分鐘，配合活動當天下午四點至隔天凌晨一點，永興路、建成路、永興南三街、虎興東二路及站前東路等道路部分路段封閉，其中建成慢車道往東方向提早在卅日上午九時封閉，提醒用路人注意。自行開車前往民眾，周邊有包括田徑場等四處免費停車場，及八處收費停車場，可停放數千輛汽機車。

