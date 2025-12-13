再創新高 南科1至10月營業額達2.26兆

南部科學園區持續展現強勁成長動能，今年一至十月營業額達到二．二六兆元，已超越去年一月至十二月的二．一一兆元，再度刷新歷史紀錄。

超越去年全年營業額 高科技業已有成果

台南市經發局表示，隨著半導體先進製程、IC設計、光電、生技等產業鏈穩健擴張，凸顯台南高科技聚落已成為全國產業升級與經濟成長的核心引擎，展現強勁的集聚效應與投資吸引力。

南市經發局說，此外，昨天落成啟用的「南科國網雲端算力中心」，以綠建築規格打造，不僅成為園區新地標，也將全面提升國家級高效能運算資源、物聯網基礎與智慧城市能量，展現台南邁向智慧新都的堅定步伐。

經發局局長張婷媛指出，南科近年快速發展，科技、工業產業帶動地方經濟成長動能強勁，不僅反映台南在全球供應鏈中的關鍵角色，更代表城市在高科技產業的長期投入已逐步開花結果。

張婷媛說，在招商成果方面，統計二〇一九年至二〇二五年十一月，共新增一九一六件投資案，吸引二九六四億元投資額，創造三九二九億元產值，增加六萬三四九二個就業機會，台南憑藉多元產業優勢與南科、沙崙雙引擎計畫，製造業產值持續成長，未來將持續積極整合中央資源，協助企業解決土地、水電、人才等問題，吸引國內外大廠投資與設立研發基地，注入強勁經濟動能。

