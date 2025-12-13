為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    再創新高 南科1至10月營業額達2.26兆

    2025/12/13 05:30 記者蔡文居／台南報導

    南部科學園區持續展現強勁成長動能，今年一至十月營業額達到二．二六兆元，已超越去年一月至十二月的二．一一兆元，再度刷新歷史紀錄。

    超越去年全年營業額 高科技業已有成果

    台南市經發局表示，隨著半導體先進製程、IC設計、光電、生技等產業鏈穩健擴張，凸顯台南高科技聚落已成為全國產業升級與經濟成長的核心引擎，展現強勁的集聚效應與投資吸引力。

    南市經發局說，此外，昨天落成啟用的「南科國網雲端算力中心」，以綠建築規格打造，不僅成為園區新地標，也將全面提升國家級高效能運算資源、物聯網基礎與智慧城市能量，展現台南邁向智慧新都的堅定步伐。

    經發局局長張婷媛指出，南科近年快速發展，科技、工業產業帶動地方經濟成長動能強勁，不僅反映台南在全球供應鏈中的關鍵角色，更代表城市在高科技產業的長期投入已逐步開花結果。

    張婷媛說，在招商成果方面，統計二〇一九年至二〇二五年十一月，共新增一九一六件投資案，吸引二九六四億元投資額，創造三九二九億元產值，增加六萬三四九二個就業機會，台南憑藉多元產業優勢與南科、沙崙雙引擎計畫，製造業產值持續成長，未來將持續積極整合中央資源，協助企業解決土地、水電、人才等問題，吸引國內外大廠投資與設立研發基地，注入強勁經濟動能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播