台南溪北發展 開發新營糖廠、產業園區

台糖新營鐵道文化園區。（記者楊金城攝）

水圳廊帶步道改善 明年4月前完工 打造兼具生活品質與產業發展區

延宕許久的台糖新營糖廠土地轉型開發，台南市都發局昨天提出廠區開發整體規劃，以帶動新營發展動能及回應地方期待，如和台糖洽談順利，預計明年第一季辦理都市計畫變更公開展覽，另外，新營交流道特定區北側的「新營北核心2-1產業園區」也將在明年第一季辦理都計變更公開展覽；而新營水圳廊帶步道改善斥資二五〇〇萬則將在明年四月前完工。

請繼續往下閱讀...

盼成溪北亮點 帶動新營發展

南市都發局局長林榮川表示，新營糖廠土地、新營北核心2-1產業園區透過都更開發，期許成為溪北亮點、為新營帶來發展，新營水圳廊帶步道改善則打造更宜居、安全且具文化特色的城市環境。

新營糖廠占地廿九．九公頃，台糖設有新營鐵道文化園區，市府在周邊建置新營鐵道地景公園和國家綠道，但糖廠廠區土地閒置超過廿年，廠內的市定古蹟、歷史建築毀損嚴重，台糖對開發停滯不前。

首期開發急水溪堤防北側產業專區

林榮川說，都發局提出新營廠區開發整體規劃，採土地使用分區、公共設施配置以及分期分區開發，逐步形塑兼具生活品質與產業競爭力的新興發展區，將透過都市計畫變更，解除糖廠乙種工業區土地使用限制，另將劃定都市更新地區以分期分區方式開發，引進民間資源參與開發，打造成為溪北城市亮點，首期將先開發位在急水溪堤防北側的產業專區，也將協助爭取中央補助修復古蹟、歷史建築的經費，將與台糖高層洽談規劃案。

北核心 引進國防航太、精準醫療

新營北核心2-1產業園區占地卅九．三公頃，都發局副總工程司鄭伊峻說，園區將採區段徵收開發，釋出產業用地提供廠商進駐。未來將以配合中央六大核心產業政策為主軸，引進國防航太、精準醫療等重點產業，並開放新營工業區及周邊廠商申請進駐，期創造就業機會並帶動溪北發展。

新營水圳廊帶步道改善工程目前進行新營文化中心段和新榮路段的步道建置、街角廣場與公共空間整理，更加完善新營核心綠色廊帶。

新營水圳廊帶步道改善工程目前進行新營文化中心段，增設右側停車空間。（記者楊金城攝）

新營交流道特定區北側農業區規劃開發「新營北核心2-1產業園區」。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法