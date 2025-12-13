購物、看氣偶 彰化社頭織襪芭樂節登場

內衣大廠舉辦廠慶嘉年華，昨天活動登場買氣紅不讓。 （記者顏宏駿攝）

內衣大廠舉辦廠慶 兩大活動撞期 預料假日人氣大爆發

彰化縣本週登場的「社頭織襪芭樂觀光節」和內衣大廠「曼黛瑪璉廠慶嘉年華」今年剛好撞期，兩大活動昨天都開始暖身，人氣紅不讓，預料週六、日人氣將大爆發，產生買氣「共伴效應」。

請繼續往下閱讀...

織襪芭樂節 民眾搶看裝置藝術

社頭鄉織襪芭樂觀光節一連三天舉行，今天舉辦開幕儀式，昨天一早社頭鄉就湧入不少來自外地的觀光客，搭乘接駁專車到社頭果菜市場，沿著忠義路觀賞稻草創意裝置藝術。

鄉長蕭浚二表示，今年擴大舉辦社頭織襪芭樂觀光節系列活動，在鄉內杜鵑花大道（忠義路）規劃花海、稻草創意裝置藝術及大型氣偶，今年更與「懶散兔＆啾先生」合作，獲得授權有超級卡哇伊氣偶，將和其他氣偶同步展出，一起萌翻造訪社頭的遊客。

社頭火車站前 彩繪燈籠綿延一公里

社頭火車站前也懸掛彩繪燈籠，一路綿延約一公里，熱鬧繽紛；社頭公有零售市場旁設置二〇二五台灣燈會副燈「福耀蛟龍」及數座造型花燈，鄉長蕭浚二歡迎大家來遊社頭、買襪子、吃芭樂。

內衣廠慶 銅板襪子、內衣搶翻天

內衣大廠廠慶嘉年華則已舉辦逾廿年，每年固定在年終舉辦，偶爾與社頭織襪芭樂節撞期，今年兩大活動再度撞期。昨天活動登場，周邊交通全面堵塞，場內「銅板襪子、內衣」民眾搶翻天，更有五百元「內衣裝到滿」，雖然是週五上班日，但人潮一波接一波，現場寸步難行。

廠方表示，隨著網路的興起，做廠慶活動的思維也有變化，他們把品牌總部打造成「夢幻城堡」為主軸，粉彩系的遊樂園場景，買家有如走入童話繪本，而賣場更是活動焦點，內行的客人都知道早一點來挑好貨。

社頭織襪芭樂節昨天登場，一早社頭鄉就湧入不少來自外地的觀光客。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法