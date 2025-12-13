南投水里28日歲末演唱會 玖壹壹開唱

南投水里鄉配合耶誕跨年檔期，位在水里入口公園與水里火車站，都設有大型耶誕樹營造過節氣氛。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府今年未辦跨年晚會，鄰近日月潭的水里鄉公所，配合耶誕與跨年檔期，提前在十二月廿八日舉辦星光歲末演唱會，不僅有玖壹壹、黃妃站台獻唱，還搭配五五〇秒高空煙火秀。另外，仁愛鄉則在清境有跨年晚會，並由今年甫獲金曲原住民歌手獎的姑慕．巴紹壓軸演出。

水里鄉公所表示，年底各地都有跨年晚會，為讓鄉內也有熱鬧過節氣氛，目前在水里鄉的門戶，位在省道旁的水里入口公園噴水池，以及水里火車站，都已設置大型耶誕樹，十二月廿日將從火車站出發，邀請民眾從車站步行到公園，屆時有魔術、雜耍表演，提前慶祝耶誕節。

廿八日在水里入口公園，將有玖壹壹、黃妃、FeniX、DJ妖嬌，以及Hot shock樂團輪番演出，並在水里溪出河口兩岸，打造面寬五百公尺的高空煙火秀，施放長達五五〇秒的絢麗花火。

清境遊客中心今年將照常在跨年夜舉辦晚會，不僅有原民歌手姑慕．巴紹，還有職棒中信兄弟啦啦隊高曼容，以及富邦悍將啦啦隊的禾羽表演，晚會還將施放四千發煙火，另有愛心義賣會。

