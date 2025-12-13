日籍退休教授八田耕吉 再捐興大昆蟲標本

日本退休教授八田耕吉已三度將收集逾半世紀的昆蟲標本捐給中興大學。（興大提供）

興大南投分部 將規劃昆蟲博物館

媒體人矢板明夫近日透露，名古屋女子大學退休教授八田耕吉將收集逾半世紀的昆蟲標本捐給中興大學，預告明年還會再捐一批給興大，象徵台日之間的學術、教育交流緊密；興大指出，八田耕吉十六年來已三度捐逾兩萬件標本給興大昆蟲館典藏，更引薦日籍標本收藏家高崎保郎、吉田信弘捐贈興大標本，興大南投分部也將規劃興建昆蟲博物館，未來校本部的昆蟲標本將移至南投分部，除提供師生教學研究外，也將投入科普推廣，開放大眾參觀。

矢板明夫近日發文曝看到日本朝日新聞的報導，得知高齡八十二歲的八田耕吉從學生時代起走遍日本、西南諸島、台灣等地採集昆蟲，累積標本無數，日本國內卻沒有機構願意完整接收標本，跨海找到中興大學願意收藏，明年將再度捐標本給興大，說明台灣在自然史研究方面認真的態度，也讓台日之間的學術、教育交流能夠更加緊密。

16年已三度共捐逾2萬件標本

興大指出，八田耕吉自學生時代開始就曾多次造訪台灣埔里採集，他的學士論文即是探討日本到台灣之間所分布島嶼上金龜子的變異，二〇〇七年他到興大昆蟲系參觀昆蟲標本館時，發現館內標本維護良好，甚至保存著他的前輩老師石源保等人所採集的標本，令他感到非常驚訝與感動，決定將畢生收藏都捐給興大，自二〇〇九年到二〇二三年間已三度共捐出逾二萬件標本。

