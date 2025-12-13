《11月起未進場施工》台中市政路延伸工程 市府撤換廠商

台中市政路延伸工程市府緊急撤換廠商，目標仍訂明年底通車不變。 （市府提供）

議員要求不能為明年盧秀燕卸任趕辦通車秀 犧牲施工品質

地方期待逾廿年、被台中市長盧秀燕列重要政績的市政路延伸工程，原訂明年底全線通車，通車倒數一年之際驚傳承攬廠商萬德營造自十一月起未進場施工，導致進度落後逾三〇％，市府緊急撤換廠商，因市府已預付一億五千萬工程款，多名議員質疑後續施工品質及預算受到影響；建設局長陳大田指出，後續工程已由契約代表廠商春原營造承接，預算也不會受影響，目標仍訂明年底通車不變。

請繼續往下閱讀...

建設局︰春原營造承接 明年底通車不變

台灣大道每逢上下班尖峰時段塞車嚴重，因捷運藍線土建工程明年開工，市府結合中央預算共斥資七十六億推動市政路延伸工程分流，第一標已在五月通車，第二標預計明年底通車，昨卻驚傳營造廠商換手。

穿越高鐵及國道、筏子溪 難度高

議會都發建設水利委員會召集人、在地市議員陳淑華質疑，第一標通車三個月後就出現路面下陷封閉補強等情況，因第二標段會穿越高鐵及國道、筏子溪，施工難度更高，如今卻撤換廠商，要求不能為明年卸任市長的盧秀燕趕辦通車秀，犧牲施工品質及安全性；民進黨市議員江肇國也質疑跨越溪流這種高難度路段臨陣換廠商，工程出包建設局卻只顧畫願景喊通車期程不變，工程品質令人憂心；在地國民黨議員楊大鋐也要求，施工品質重於一切，不能因為趕通車影響安全。

進度落後逾30％ 市府累計開罰15次

陳大田指出，第二標工程由春原營造與萬德營造共同承攬施作，負責「市政路延伸段穿越高鐵與國道車行箱涵管冪工程」的萬德營造自十月起出工不正常，十一月起更未進場施工，進度落後逾三〇％，市府累計開罰十五次共十八萬元後，依規撤換廠商，由原契約代表廠商春原接手。

不過，萬德負責的工程段建設局號稱是「全台最大規模管冪工法」，施工難度極高，陳大田強調，已審核同意春原提出全盤改善計劃，後續將加強工區管理，確保施工品質與安全，目標仍訂明年底前全線通車；至於一億五七四八餘萬工程預付款已函文連帶履約保證銀行要求依規返還，預算不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法