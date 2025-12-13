為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中油油庫重劃獲獎 高虹安市府被諷割稻尾

    2025/12/13 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    新竹人歷經8年奔走成果 但近3年市政空轉卻享榮耀

    新竹市地政處辦理中油油庫市地重劃工程案，獲第廿七屆國家建築金質獎規劃設計類全國首獎，代理市長邱臣遠十一日至總統府接受總統賴清德接見。參與中油廢庫及油庫市地重劃多年的市議員曾資程感嘆，過去多位民代、里長和首長致力促成中油廢庫而努力，看到高虹安、邱臣遠市府收割前人的努力，再看看三年來市政停擺與空轉，感嘆市政不能只「收割榮耀」，也應「承擔責任」，他強調，市民值得更好的市政，也值得能把建設做好的政府。

    議員籲承擔責任具體建設

    曾資程表示，中油油庫從廢庫到辦理公辦市地重劃工程，是新竹人八年奔走、從無到有的成果。二〇〇九年他提出廢除新竹油庫目標，到二〇一七年終於停供廢庫，期間是居民、議會、市府、中央一棒接一棒完成。廢庫成功後，前市長林智堅推動產業轉型與都市更新，把危險設施變成未來新竹的創新科技廊帶，透過一步一腳印累積出成果。

    反觀過去三年的高虹安市府，市民看到的是建設停擺與空轉。每個重大建設不是慢、就是卡，如今油庫市地重劃獲獎，卻由沒參與推動政策的高虹安市府團隊領獎，他感嘆竹市是座靠努力累積未來的城市，呼籲市府不要再讓建設空轉，應展現具體建設成果。

    重劃案月底地方說明會

    市府地政處指出，中油油庫公辦市地重劃案將提供六．九公頃科技商務區、一．一公頃學校擴校用地、〇．三公頃社福設施、二．七公頃公園兼兒童遊樂場以及〇．四公頃道路用地，兼具產業、教育、社福與公共休憩機能；且將結合國家太空中心設置教育互動場域，新設廿公尺計畫道路（建美路延伸段），重劃工程已完成基本設計，月底將辦地方說明會，明年上半年重劃工程開工，預計二〇二八年完工。

    圖
    圖
