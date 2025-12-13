為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    桃園巨蛋BOT 規模2萬人經費335億元

    2025/12/13 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市政府規劃在中壢體育園區設置巨蛋級體育場館及商業棟，研訂BOT（興建、營運、移轉）前置作業委託專業服務案可行性評估報告書出爐，體育館需提供職棒二．一萬席位、演唱會一．九萬席，商業棟包含購物中心、旅館、商辦等，工程經費三三五億元，預計二〇三五年一月啟用，經營許可年限（含施工期間）為七十年。

    設計強調多元使用 室內空間易變換

    報告提及，桃市興建二萬人規模巨蛋，可望分散台北小巨蛋演出檔期壓力，並憑藉國門優勢，吸引日韓歐美等藝人演出以及鄰近國家歌迷到訪。

    市場分析，大型多功能室內體育館建設成本相當高，應多用途使用，方能符合經濟效益，舉辦非運動賽事比例甚至可能高於運動賽事，設計上應強調室內空間容易變換，所以巨蛋除以棒球為主的體育賽事，也能舉辦演唱會、歌劇、音樂劇，或是大型商展、大型企業活動、跨年晚會等。

    建築量體部分，巨蛋體育館包含觀眾席、棒球場地、辦公室等，商業棟則有購物中心、旅館、商辦等，而巨蛋體育館、商業棟雖然是兩棟大樓，但地下停車場可連通，包含汽車四〇四一席、機車四七六〇席。

    工程費用部分，體育館約一三六．八四億元，商業棟一九七．二六億元；財務效益評估上，若許可年期七十年，民間機構可以獲得合理經營利潤，市府獲得房屋稅、權利金等收益。

