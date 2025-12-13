廢止藍白修惡公投 平鎮「芸軒豆花」設連署站

平鎮「芸軒豆花鋪」加入廢止國民黨與民眾黨「修惡」公投連署站。（記者周敏鴻攝）

人民作主志工團發起廢止國民黨與民眾黨「修惡」憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法的四大公投案，呼籲公民持「自然人憑證」參加電子連署，出身深藍家庭的桃園市平鎮區「芸軒豆花」負責人楊婉妤，不認同藍白兩黨所作所為，深深覺得公投案是終極防線，主動將店面做為連署點，希望愛台灣的民眾都能連署，喚醒更多人參與，以堅定立場抗衡「親中」勢力。

抗衡親中 楊婉妤：公投案是終極防線

四大公投案包括「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」公投案（九〇〇一案）、連署期限到明年一月底，「廢止選罷法之罷免提議人、連署人需附國民身分證正反面影本」公投案（九〇〇二案、九〇〇三案）與「廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金」公投案（九〇〇四案），連署期限到明年三月底，連署門檻都是廿九萬三二二八人。

「芸軒豆花」店址為平鎮區中豐路山頂段二六二號，楊婉妤在店內擺放電腦、讀卡機等，透過社群發文「桃園連署點+1，開放時段週一到週五上午十點到下午四點」，民眾備妥自然人憑證，出發前先來電確認她是否在店。

楊婉妤說，父親政治立場深藍，過去她不怎麼關心政治，近年看到藍白兩黨惡修法律、癱瘓憲法法庭、限縮公民罷免權等，深感公投案是最後一道防線，一定要守住，「如果民團有製作連署點的布旗，我一定會懸掛。」

楊表示，她有一對就讀小一與幼兒園的子女，很擔心若台灣被中國吞併，孩子們的教育怎麼辦？未來會變怎樣？為了自己與下一代，堅定反對親中，希望有相同想法的民眾站出來。

