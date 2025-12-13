為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廢止藍白修惡公投 平鎮「芸軒豆花」設連署站

    2025/12/13 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    平鎮「芸軒豆花鋪」加入廢止國民黨與民眾黨「修惡」公投連署站。（記者周敏鴻攝）

    平鎮「芸軒豆花鋪」加入廢止國民黨與民眾黨「修惡」公投連署站。（記者周敏鴻攝）

    人民作主志工團發起廢止國民黨與民眾黨「修惡」憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法的四大公投案，呼籲公民持「自然人憑證」參加電子連署，出身深藍家庭的桃園市平鎮區「芸軒豆花」負責人楊婉妤，不認同藍白兩黨所作所為，深深覺得公投案是終極防線，主動將店面做為連署點，希望愛台灣的民眾都能連署，喚醒更多人參與，以堅定立場抗衡「親中」勢力。

    抗衡親中 楊婉妤：公投案是終極防線

    四大公投案包括「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」公投案（九〇〇一案）、連署期限到明年一月底，「廢止選罷法之罷免提議人、連署人需附國民身分證正反面影本」公投案（九〇〇二案、九〇〇三案）與「廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金」公投案（九〇〇四案），連署期限到明年三月底，連署門檻都是廿九萬三二二八人。

    「芸軒豆花」店址為平鎮區中豐路山頂段二六二號，楊婉妤在店內擺放電腦、讀卡機等，透過社群發文「桃園連署點+1，開放時段週一到週五上午十點到下午四點」，民眾備妥自然人憑證，出發前先來電確認她是否在店。

    楊婉妤說，父親政治立場深藍，過去她不怎麼關心政治，近年看到藍白兩黨惡修法律、癱瘓憲法法庭、限縮公民罷免權等，深感公投案是最後一道防線，一定要守住，「如果民團有製作連署點的布旗，我一定會懸掛。」

    楊表示，她有一對就讀小一與幼兒園的子女，很擔心若台灣被中國吞併，孩子們的教育怎麼辦？未來會變怎樣？為了自己與下一代，堅定反對親中，希望有相同想法的民眾站出來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播