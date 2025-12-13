為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《北市》歷建老屋新生 劉青和故居開幕

    2025/12/13 05:30 記者孫唯容／台北報導
    「杭州南路一段75號日式宿舍」在2008年登錄為歷史建築，該建築為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和，任職台灣省工業試驗所長時宿舍。（記者孫唯容攝）

    「杭州南路一段七十五號日式宿舍」在二〇〇八年登錄為歷史建築，該建築為台灣第一位留學德國的化工博士劉青和，任職台灣省工業試驗所長時宿舍，透過「老房子文化運動」計畫重新整建，現以「青禾蘊」之名出發，結合文化導覽、人文講座、街廓走讀、餐飲服務，昨正式對外營業。

    台灣首位留德化工博士

    文化局指出，該建築型式為和洋折衷式樣，劉家居住期間未大幅度更動建築，高比例保留建築原貌，室內以和、洋式來區別主人與待客空間，修繕總經費約三七二三萬。

    結合文化導覽、餐飲等

    負責委管的云禾團隊說明，劉家後人訪談時說到，因劉青和夫人時常邀請各部會官員、家人好友於居所聚會，宴客氣氛風趣輕鬆，建築外牆使用磚壁砌成，而非日式屋舍常見的木造外牆，整體外觀上也添加現代主義風格的裝飾元素；後院的防空洞，透過展覽形式，體現日治末期的戰備需求與緊張氛圍。

    今年九〇歲的劉青和姪女劉淑芬也出席開幕儀式，她說，原本自己都是趁寒暑假到台北玩，後來插班考上北一女才長時間住在這裡，很感激叔叔讓她安心求學，更笑說叔叔家吃得好，每餐都有幫傭打點。

    劉淑芬說，「也很感動北市府有眼光保留這些建築，不是只有一昧的更新，老建築也有值得學習之處。」

