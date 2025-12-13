境外訂位平台「AutoReserve」爆詐騙 訂必比登推薦餐廳被扣款沒位

台北市府法務局提醒，有民眾透過境外訂位平台「AutoReserve」，預定米其林必比登推薦餐廳並完成支付訂位服務費，沒想到卻遭餐廳業者告知「從未與該平台合作」。北市主任消保官林傳健指出，境外平台未在我國設置實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必多加查證，以避免權益受損。

法務局︰未在我國設據點

法務局說明，今年統計迄今，北市雖尚未受理AutoReserve相關申訴案件，其他縣市則有接獲民眾申訴，欲取消用餐，而平台不協助聯繫店家，或訂位時遭收取定金事後不予退款，才獲知該款項為平台收取的手續費，近日媒體報導該平台收費訂位，卻實際未與餐廳有合作關係且未完成訂位。

請繼續往下閱讀...

法務局說，初步查證該平台為境外公司，未在我國辦理工商登記及設置實體營業據點，民眾發生相關消費爭議，實務上難以通知境外平台業者出席協商、調解會議，致消費者權益難獲保障。

法務局指出，若民眾支付訂位服務費後，卻發現餐廳無訂位紀錄，建議民眾先向訂位平台提出退款申請，若無法取得連繫或未能順利完成退費，且以刷卡方式付款者，可洽發卡銀行申請爭議款；另平台事實上若未與餐廳合作，恐也涉有詐欺之嫌，民眾得持扣款紀錄、交易畫面或平台宣稱內容等資料，向警察機關報案，以協助查明是否涉及不法。

消保官︰循國際組織救濟

消保官林傳健呼籲，國內餐飲業者宜主動檢視，假設未與該平台合作，卻被列為該平台的合作店家，已有多間店在官網上示警消費者。民眾若於境外平台交易遭遇爭議，可檢附交易紀錄、聯繫紀錄等資訊，循國際組織「跨境消費爭議網」eConsumer.gov尋求救濟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法