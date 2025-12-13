《促雙城反映小紅書案》蔣萬安稱只佔0.3% 綠批0.1%都不該有

中國軟體「小紅書」因不配合我國打詐，光是在台北市涉詐金額就超過五千萬，遭內政部封鎖一年。而台北、上海雙城論壇預計廿七、廿八日登場，民進黨籍市議員簡舒培要求，市長蔣萬安應向上海方要求上海公司小紅書配合打詐；蔣萬安十一日批評綠營立場前後矛盾，雙重標準。簡舒培則回嗆批蔣轉移焦點，要蔣別當「龜孫子」跪求上海陪辦統戰大會。蔣萬安昨回，「大議員」抹黑統戰又要他幫忙反映小紅書，這三個字留給議員就好。

小紅書總部在上海 綠要求打詐

簡舒培臉書發文指出，既然國民黨自詡最會跟中國溝通，那國民黨政治明星蔣萬安帶個話請上海市政府督促小紅書共同打詐，應該也符合國民黨最愛講的「福國利民」吧？沒想到，蔣萬安不回應這個與兩岸民眾切身相關的打詐議題，卻問A答B反批雙重標準，民進黨的立場跟標準從來都很一致，就是支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，「沒有人反對蔣萬安辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化。要辦雙城論壇，那就彼此平等的站著做城市交流，不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會」！

北市民受騙283件、金額達5千萬

蔣昨出席市政總質詢前受訪回嗆，議員抹黑成統戰大會的雙城論壇，是民進黨陸委會樂觀其成且批准的，過去反對雙城論壇，現在又要他藉由雙城幫中央反映小紅書，「也是你，大議員，所以龜孫子三個字，我想留給議員用就好了」。

民進黨籍市議員顏若芳昨在議場質詢也再點出，小紅書總部就在上海，台北市民受小紅書詐騙共有二八三件，金額高達五千萬元，身為市長應該幫市民找回詐騙嫌犯，同時追回詐騙金額，市長應要上海方提供特定資料。

顏若芳︰人民財產安全就是市政

蔣回會反映，卻稱小紅書詐騙只佔整體〇．三％，而Google、Meta、IG就佔七十二％的財損金額，這部分他們都強力打詐；顏若芳反批，連〇．一％都不要有，希望不要有詐騙，「人民的財產安全就是市政，你應該要去講！」

另外，新黨議員侯漢廷則建議，獎萬安應為三百萬用戶請命，邀請小紅書來台北落地投資。對此蔣萬安回應，該反映的會反映。對此，顏若芳也認為小紅書應落地，比如Meta、Google等都有在台灣的負責人，也就不會發生我國政府向上海小紅書要求資料卻被已讀不回的狀況，對用戶、台北市民都是保障。

