《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—高齡政策篇》全台老人比例最高 「長照三支箭」未見成效

台北市許多長照機構開放床位達不到原本核定數，主因在於成本過高。 （資料照）

聯醫增500床跳票 補助新設私人機構僅4業者申請 遠距通報救援安裝率低

記者蔡愷恆、何玉華／特稿

根據統計，至今年十月底，台北市老年人口比例達廿四％，共五十八．六萬人，正式超越嘉義縣，成為全台老年人口比例最高縣市。市長蔣萬安一上任恢復發放重陽敬老金，今年更持續加碼，每年支出金額已達九億五千萬元。在大撒幣之餘，蔣也提出「長照三支箭」政見，歷經三年努力，成效未顯；對健康與亞健康長者的照護則有心無力，未提出相對應的有效政策。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安恢復發放重陽敬老金 今年加碼經費達9.5億

今年社會福利支出達兩百九十億餘元、佔總預算十四．四％，其中，年長者健保補助自二〇一九年、前市長柯文哲恢復六十五至六十九歲補助至今，雖有排富但經費逐年上升，今年已高達卅五億餘元。而重陽敬老金今年更加碼，讓八十五歲至九十八歲長者（含七十五歲至八十八歲原住民），從原本的一千五百元調高到三千元，相較去年預算增加九千萬元，總預算達九億五千萬元，兩者總計花費高達近四十五億元，每年持續增加，將排擠其他高齡政策預算。

聯醫「有床無人」未解決 老人公寓「青銀共居」剩3名學生

但年長者最需要政府幫助的，是晚年生活與健康照顧。本報曾陸續推出高齡政策專題報導，蔣萬安的「長照三支箭」第一支箭「在聯醫系統內增五百床」，政策確定跳票，市府即「改變思維」，併入市府委外經營機構床位，今年底將增至一百廿四床，再加上聯醫至今年三百一十三床，將達四百卅七床。但有床無人問題仍未解決，導致聯醫截至今年九月已設置兩百八十九床，仍有五十床因人力不足而未開放，衛生局今年公開招標秀山長照園區，預計未來增加四百床，但人力問題仍未提出有效解法。

第二箭補助新設私人機構或新增設床位，每床每月補助二萬元，至今只有四家業者申請，僅一家完成建置。第三支箭「遠距通報救援設備」每人每月補助一千兩百元，雖社會局積極推廣，然至今安裝率未達四成。

長者租屋與居住困境也是一大問題。「孤獨死」正是房東不願承租房屋給長者的顧慮。根據統計，至少有四成長者死亡，等到三天後才被發現，甚至有長者在住處死亡廿六天才有人通報。市府僅延續前朝「青銀換居」政策，但至今僅媒合廿二戶，老人公寓「青銀共居」目前則剩三名學生入住陽明老人公寓。不過老屋「電梯加碼辦」幫助長者居住便利，補助金提高至三百萬元，增「分期請領」機制，今年新增申請案達五十件，創歷年新高。

敬老愛心卡全數用完僅7％ 6成計程車未設刷卡機

另，敬老愛心卡點數每人每月四百八十點，可用於十二項交通運具及六十六處場館使用，雖為全國使用範圍最多，但根據社會局統計，每月平均使用點數為兩百餘點，全數用完者僅占七％。以搭乘計程車為例，計程車起跳價八十五元，單趟補助僅六十五點，經民眾反映，預定明年二月起調高至八十五元。另北市仍有六成計程車未設置刷卡機，敬老愛心卡無法全面使用。

蔣爭取連任點數增至600點 單項使用仍有額度限制

蔣萬安明年爭取連任，七月起敬老愛心卡升級至六百點，雖增加點數，並擴大使用範圍，但仍存在單項使用額度限制，導致福利「看的到吃不到」，既然政策目地是鼓勵長者出門，減少高齡駕駛，或可在交通使用上給予更大彈性，提高使用率。

北市府延續前朝「青銀換居」政策，老人公寓「青銀共居」目前剩三名學生入住陽明老人公寓。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法