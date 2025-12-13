高雄車道重整 標線改造行車不卡

高雄道路重整優化車道，鋪路同步升級避免直行卡卡，提升安全。（高市交通局提供）

附加左轉道 直行車不用再排隊 讓行穿線退縮降低視線死角

內車道的左轉車輛常造成塞車，為了不讓直行車再冤枉排隊，改善「直行卡卡」與「行穿線退縮降低視線死角」，高市交通局、工務局聯手重標道路標線，同步升級重整道路。

首波中山、中華、九如、美術東二路

首波重整道路以中山、中華、九如、美術東二路等主要幹道路面刨鋪復舊工程，預計於今年底前陸續完成，交通局與工務局正進行最後的標線改造。

交通局表示，推動左轉附加車道，改善左轉側撞降低事故率十七％外，也改善一輛左轉車擋數十輛直行車問題，但因標線磨除及重繪有舊標線浮現維護問題，因此，道路重鋪是一次到位的最好契機。

道路重鋪 重畫標線可一次到位

重整道路目標首要使車道配置優化，直行車不再冤枉排隊，以中華三路、中山二路等幹道為例，透過「車道瘦身」設計附加左轉道，後方直行車則維持一路順暢通行，讓車流依照各自動線分流，更符合交通運作邏輯。

調整枕木紋角度 駕駛易看見行人

其次，透過適度退縮行人穿越線位置，並調整枕木紋角度，讓駕駛在進入路口前，就能正面看見行人位置，降低視線死角造成的事故。

有鑑於以往交通局、工務局對於交通與道路工程，各司其職，完工後卻不相容的現象，副市長林欽榮指示改革，針對最常見的基礎工程「鋪路」，統整相關單位及包商，朝更人性、慣性及安全性，進行調整、規劃、施工。

交通局強調，看似細微的「位移」與線形調整，卻能大幅降低車輛轉彎時的視線死角風險，再加上左轉號誌，使行人過馬路的時間與左轉車流分開，以時間區隔方式，降低人車衝突，也讓單純的鋪路工程，能從標線、路型到動線等一次全面升級。

