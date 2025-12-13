多元探索海洋 屏東總圖跨域聯展

國家圖書館、國立海洋生物博物館及屏東總圖以海洋為主題，合辦古籍文獻與互動展覽。（屏東縣府提供）

國家圖書館、國立海洋生物博物館及屏東縣立圖書館總館合作，即日起至明年一月三十一日，在屏東總圖舉辦「海不揚波：書頁間的海洋魅影」古籍文獻展暨「海洋生物，藥不藥？」行動博物館巡迴展，帶領民眾從歷史與自然了解海洋多元知識。

國家圖書館「海不揚波：書頁間的海洋魅影」古籍文獻展，取材國圖館藏珍稀古籍，展示古人對海洋的想像與觀察，內容涵蓋《山海經》中的海中神獸、明清世界地圖《瀛寰志略》的海陸疆界、《閩中海錯疏》中古代餐桌上的魚貝佳餚、百科圖譜《三才圖會》海洋生物在醫藥與信仰中的角色，以及古籍《金石昆蟲草木狀》。

國立海洋生物博物館「海洋生物，藥不藥？」行動博物館則以「再利用、再循環、再設計」為核心，融合國圖典藏的古書內容及海生館研究成果的互動展示，呈現海洋生物在醫療、文化與日常生活中的應用，及與藥用相關的多元面向，落實海洋知識的普及與再生。

屏東縣政府文化處表示，今天（十三日）下午一時舉辦展覽開幕儀式暨講座活動，邀請小琉球文史工作者黃慶祥主講《小琉球海岸巡禮—從眼前到從前》，歡迎民眾踴躍參加。

